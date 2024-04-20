Вице-президент КХЛ Точицкий и губернатор Куйвашев наградили «Автомобилист» бронзовыми медалями. Это лучший результат в истории клуба

Андрей Точицкий вручил «Автомобилисту» бронзовые медали Фонбет чемпионата КХЛ.

Вице-президент КХЛ Андрей Точицкий и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев наградили «Автомобилист» бронзовыми медалями Фонбет чемпионата КХЛ.

Ранее команда уступила « » (3-4) в полуфинальной серии Кубка Гагарина. «Автомобилист» по итогам сезона занял третье место в КХЛ – лучшее достижение в истории клуба.

Главный тренер команды был награжден персональной наградой – знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» II степени.

«Поздравляю « » с историческим сезоном, команда впервые завоевала медали чемпионата КХЛ. Каждая из серий команды в этом плей-офф стала настоящим его украшением, особенно полуфинал с «Металлургом», ставший самым результативным для этой стадии в истории.

Выступления команды вызвали настоящий хоккейный бум в городе, показывая, что Екатеринбург – это по-настоящему хоккейный город. Надеюсь, что уже скоро клуб переедет на новую арену, которая на каждой игре будет собирать аншлаг», – сказал вице-президент КХЛ по хоккейным операциям Андрей Точицкий.

Фото: khl.ru