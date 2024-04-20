Вице-президент КХЛ Точицкий и губернатор Куйвашев наградили «Автомобилист» бронзовыми медалями. Это лучший результат в истории клуба

Теги Металлург Мг Автомобилист Николай Заварухин КХЛ Андрей Точицкий Кубок Гагарина Евгений Куйвашев Политика Хоккей

Андрей Точицкий вручил «Автомобилисту» бронзовые медали Фонбет чемпионата КХЛ.

Вице-президент КХЛ Андрей Точицкий и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев наградили «Автомобилист» бронзовыми медалями Фонбет чемпионата КХЛ.

Ранее команда уступила «Металлургу» (3-4) в полуфинальной серии Кубка Гагарина. «Автомобилист» по итогам сезона занял третье место в КХЛ – лучшее достижение в истории клуба.

Главный тренер команды Николай Заварухин был награжден персональной наградой – знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» II степени.

«Поздравляю «Автомобилист» с историческим сезоном, команда впервые завоевала медали чемпионата КХЛ. Каждая из серий команды в этом плей-офф стала настоящим его украшением, особенно полуфинал с «Металлургом», ставший самым результативным для этой стадии в истории.

Выступления команды вызвали настоящий хоккейный бум в городе, показывая, что Екатеринбург – это по-настоящему хоккейный город. Надеюсь, что уже скоро клуб переедет на новую арену, которая на каждой игре будет собирать аншлаг», – сказал вице-президент КХЛ по хоккейным операциям Андрей Точицкий.

Фото: khl.ru

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9 комментариев
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Ответ Мадина Уйгурова
А писали же что и Трактор бронзовый. Получается только Авто?
Оба бронзовые
+9
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+9
Екат - с историческими медалями ! Рекордный сезон - 3-е место в чемпионате страны после 5-х мест в 1969-м и 2019-м !
+5
0
+5
Молодцы 👍 оба
+2
0
+2
Заслуженно, вопросов нет. Но осадочек по решающему , седьмому матчу в Магнитогорске остался. Как будто было все определено заранее, что дальше должен был пройти ММг. Сугубо мое личное мнение, на том как был сыгран последний период. Ну это было, сейчас нет смысла что-то переваривать, давно все уже успокоились. Что дальше,.. медали , деньги получили, заслужили. Но омоложение состава напрашивается, если в следующем сезоне цели не менее высокими будут. Хотелось бы своих, местных пацанов подтащить к основе, но для этого надо и тренерский состав подходящий, из своих, а не из тех, кто за контракты свои личные держится, без прицела на развитие команды на перспективу.
+5
-4
+1
Ответ heivani
Заслуженно, вопросов нет. Но осадочек по решающему , седьмому матчу в Магнитогорске остался. Как будто было все определено заранее, что дальше должен был пройти ММг. Сугубо мое личное мнение, на том как был сыгран последний период. Ну это было, сейчас нет смысла что-то переваривать, давно все уже успокоились. Что дальше,.. медали , деньги получили, заслужили. Но омоложение состава напрашивается, если в следующем сезоне цели не менее высокими будут. Хотелось бы своих, местных пацанов подтащить к основе, но для этого надо и тренерский состав подходящий, из своих, а не из тех, кто за контракты свои личные держится, без прицела на развитие команды на перспективу.
Полностью согласен.Почему Волшебник не вносит свою лепту в продвижении молодежи?Или мы этого не замечаем?
+2
-2
0
Ответ mifdamir@icloud.com
Полностью согласен.Почему Волшебник не вносит свою лепту в продвижении молодежи?Или мы этого не замечаем?
С молодым поколением работы много, чему дедов учить
+1
-1
0
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