Заварухин о бронзе «Автомобилиста»: «О медалях не думаем. Есть одна цель – Кубок Гагарина, надо стараться выйти в финал и победить»

Теги Металлург Мг Автомобилист Николай Заварухин КХЛ Кубок Гагарина Матч ТВ Хоккей

Николай Заварухин отметил, что цель «Автомобилиста» – выиграть Кубок Гагарина.

Клуб обыграл «Металлург» (5:3) в шестом матче полуфинальной серии плей-офф. Счет в серии стал 3-3.

– Команда добилась лучшего достижения в истории – бронзовые медали. Это факт раскрепощает?

– Мы не думаем о медалях. Есть одна цель – Кубок Гагарина, надо стараться выйти в финал и победить. О медалях никто не говорит в команде. Все силы направлены на серию с «Металлургом».

– Как готовитесь к седьмой игре?

– Пока не начали готовиться. Порадуемся победе, потом начнем готовиться. Посмотрим – кто живой и будем готовиться.

– На чем будете акцентировать внимание команды?

– Разберем соперника, как обычно. В третьем периоде «Металлург» по‑другому сыграл. Надо разобрать это. В седьмой игре светлая голова должна быть и горячее сердце.

– Перед началом сезона какие цели ставились?

– У «Автомобилиста» всегда максимальные цели. Стараемся их достичь. Цель – выиграть Кубок Гагарина, – сказал главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.

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7 комментариев
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Медаль уже есть. Но конечно же хочется ощутить дух финала в Екатеринбурге впервые в истории. Шансы есть!
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Вот смотрю три уральских клуба в полуфинале мои поздравления.А под них уже начал копать питер.Реформу предлагают исключительно для себя.
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+4
Автомобилист давайте верим вас ещё одну игру взять надо болельщик цска
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Давай, вперёд! За КУБКОМ.
+2
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Огненная серия. В целом очень, очень сильная игра Магнитки, замешанная на скорости и безупречной физготовности. Но Авто все таки доехал до 7 матча, заслуженно.
Для победы над магнитогорской машиной надо еще смелее ротировать состав, результат делают 14-15 человек, они неприкосновенны, остальные решают общие тактические задачи. На последнюю игру я бы выпустил ребят по-крупнее, для большего силового давления и агрессии в зоне соперника.
Сегодня два гола забили защитники, надо обязательно продолжать в том же духе.
Как бы не было тяжело в обороне, обязательно стараться отвечать ударом на удар. Без агрессии на ворота победы не будет.
И да, на всякий случай забить первыми...
Так победим!
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Ответ Dinamik1
Вот смотрю три уральских клуба в полуфинале мои поздравления.А под них уже начал копать питер.Реформу предлагают исключительно для себя.
Что за реформа?
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Ответ Ротор-Волгоград
Что за реформа?
Судейскую реформу.
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