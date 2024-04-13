Заварухин о бронзе «Автомобилиста»: «О медалях не думаем. Есть одна цель – Кубок Гагарина, надо стараться выйти в финал и победить»
Николай Заварухин отметил, что цель «Автомобилиста» – выиграть Кубок Гагарина.
Клуб обыграл «Металлург» (5:3) в шестом матче полуфинальной серии плей-офф. Счет в серии стал 3-3.
– Команда добилась лучшего достижения в истории – бронзовые медали. Это факт раскрепощает?
– Мы не думаем о медалях. Есть одна цель – Кубок Гагарина, надо стараться выйти в финал и победить. О медалях никто не говорит в команде. Все силы направлены на серию с «Металлургом».
– Как готовитесь к седьмой игре?
– Пока не начали готовиться. Порадуемся победе, потом начнем готовиться. Посмотрим – кто живой и будем готовиться.
– На чем будете акцентировать внимание команды?
– Разберем соперника, как обычно. В третьем периоде «Металлург» по‑другому сыграл. Надо разобрать это. В седьмой игре светлая голова должна быть и горячее сердце.
– Перед началом сезона какие цели ставились?
– У «Автомобилиста» всегда максимальные цели. Стараемся их достичь. Цель – выиграть Кубок Гагарина, – сказал главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.
Для победы над магнитогорской машиной надо еще смелее ротировать состав, результат делают 14-15 человек, они неприкосновенны, остальные решают общие тактические задачи. На последнюю игру я бы выпустил ребят по-крупнее, для большего силового давления и агрессии в зоне соперника.
Сегодня два гола забили защитники, надо обязательно продолжать в том же духе.
Как бы не было тяжело в обороне, обязательно стараться отвечать ударом на удар. Без агрессии на ворота победы не будет.
И да, на всякий случай забить первыми...
Так победим!