Николай Заварухин отметил, что цель «Автомобилиста» – выиграть Кубок Гагарина.

Клуб обыграл «Металлург» (5:3) в шестом матче полуфинальной серии плей-офф. Счет в серии стал 3-3.

– Команда добилась лучшего достижения в истории – бронзовые медали. Это факт раскрепощает?

– Мы не думаем о медалях. Есть одна цель – Кубок Гагарина, надо стараться выйти в финал и победить. О медалях никто не говорит в команде. Все силы направлены на серию с « ».

– Как готовитесь к седьмой игре?

– Пока не начали готовиться. Порадуемся победе, потом начнем готовиться. Посмотрим – кто живой и будем готовиться.

– На чем будете акцентировать внимание команды?

– Разберем соперника, как обычно. В третьем периоде «Металлург» по‑другому сыграл. Надо разобрать это. В седьмой игре светлая голова должна быть и горячее сердце.

– Перед началом сезона какие цели ставились?

– У « » всегда максимальные цели. Стараемся их достичь. Цель – выиграть , – сказал главный тренер «Автомобилиста» .