Игорь Ларионов: «Кручинин напоминал мне Крейчи и Бержерона. Сказал, что я сам позвоню в «Бостон» и попрошу подписать хотя бы пробный контракт»

Теги Торпедо Бостон Патрис Бержерон Давид Крейчи НХЛ Игорь Ларионов КХЛ Алексей Кручинин Чемпионат.com Хоккей

Игорь Ларионов сравнил Алексея Кручинина с двумя экс-игроками «Бостона».

В сезоне-2022/23 нападающий набрал 52 (15+37) очка в 60 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.

В нынешнем сезоне Алексей Кручинин отметился 24 (14+10) баллами в 55 играх регулярного чемпионата. По ходу чемпионата форвард несколько раз не проходил в состав «Торпедо», оставаясь в запасе. В плей-офф в серии против СКА хоккеист не провел ни одной игры.

«У Кручинина была мечта играть в НХЛ в этом году. Он у меня сам спрашивал.

Я ему сказал, что с его игрой после первого сезона я сам позвоню в «Бостон» и попрошу подписать хотя бы пробный контракт.

Я рекомендую человека, который может зайти туда на пробном контракте, потому что он по прошлому году напоминал мне Давида Крейчи и Патриса Бержерона.

Это не проблема, для них копейки контракт на миллион долларов», – сказал главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов.

11 комментариев
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Ответ Матроскин52
Не сложилось у Круча… Посмотрим где окажется в следующем сезоне…
Как где? В Бостоне
+20
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+19
А после этого сезона было бы уместнее: «Кручинин напоминал мне Варнакова и Анисина. Сказал, что я сам позвоню в «Норильск» и попрошу подписать хотя бы пробный контракт»
+7
0
+7
Ответ Антрополог
Ларионов постоянно понтуется, вот чистейший павлин. Кто его там будет в Бостоне слушать, кто он для них?
ну он обладатель КС. Со многими на короткой ноге там .Он играл,а не смотрел 800 матчей .Поэтому,не исключено ,что его там помнят и дружат с ним ) Логичная логика )
+6
-1
+5
Не сложилось у Круча… Посмотрим где окажется в следующем сезоне…
+6
-2
+4
Ответ Dundee
ну он обладатель КС. Со многими на короткой ноге там .Он играл,а не смотрел 800 матчей .Поэтому,не исключено ,что его там помнят и дружат с ним ) Логичная логика )
Вдобавок был агентом многих игроков.
+1
0
+1
Ларионов постоянно понтуется, вот чистейший павлин. Кто его там будет в Бостоне слушать, кто он для них?
+6
-6
0
Ответ Ковид 07.10.52
Это не проблема, для них копейки контракт на миллион долларов» Что он несет...Копейка рубль бережет...у них не госсредства расходуются, где миллионами разбрасываются.
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