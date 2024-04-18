Игорь Ларионов: «Кручинин напоминал мне Крейчи и Бержерона. Сказал, что я сам позвоню в «Бостон» и попрошу подписать хотя бы пробный контракт»
Игорь Ларионов сравнил Алексея Кручинина с двумя экс-игроками «Бостона».
В сезоне-2022/23 нападающий набрал 52 (15+37) очка в 60 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.
В нынешнем сезоне Алексей Кручинин отметился 24 (14+10) баллами в 55 играх регулярного чемпионата. По ходу чемпионата форвард несколько раз не проходил в состав «Торпедо», оставаясь в запасе. В плей-офф в серии против СКА хоккеист не провел ни одной игры.
«У Кручинина была мечта играть в НХЛ в этом году. Он у меня сам спрашивал.
Я ему сказал, что с его игрой после первого сезона я сам позвоню в «Бостон» и попрошу подписать хотя бы пробный контракт.
Я рекомендую человека, который может зайти туда на пробном контракте, потому что он по прошлому году напоминал мне Давида Крейчи и Патриса Бержерона.
Это не проблема, для них копейки контракт на миллион долларов», – сказал главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов.