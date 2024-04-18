Игорь Ларионов: «Кручинин напоминал мне Крейчи и Бержерона. Сказал, что я сам позвоню в «Бостон» и попрошу подписать хотя бы пробный контракт»

Игорь Ларионов сравнил Алексея Кручинина с двумя экс-игроками «Бостона».

В сезоне-2022/23 нападающий набрал 52 (15+37) очка в 60 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.

В нынешнем сезоне отметился 24 (14+10) баллами в 55 играх регулярного чемпионата. По ходу чемпионата форвард несколько раз не проходил в состав «Торпедо», оставаясь в запасе. В плей-офф в серии против СКА хоккеист не провел ни одной игры.

«У Кручинина была мечта играть в НХЛ в этом году. Он у меня сам спрашивал.

Я ему сказал, что с его игрой после первого сезона я сам позвоню в « » и попрошу подписать хотя бы пробный контракт.

Я рекомендую человека, который может зайти туда на пробном контракте, потому что он по прошлому году напоминал мне и .

Это не проблема, для них копейки контракт на миллион долларов», – сказал главный тренер « » Игорь Ларионов.