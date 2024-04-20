Ванкувер – Нэшвилл: прогноз на первый матч 22 апреля 2024, НХЛ, плей-офф

Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (0), ТБ 5,5

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«Касатки» не смогли в прошлом году попасть в плей-офф, но провели такую работу над ошибками, что в этом сезоне одно время лидировали в чемпионате. В команде Рика Токкета сложно найти слабые места. Вратарская линия одна из сильнейших в лиге. Основным считается Тэтчер Демко, его удачно подменяет Кейси Десмит. Джей Ти Миллер набрал 103 очка и стал лучшим бомбардиром команды, Брок Босер забросил 40 шайб. Защитник Куинн Хьюз наверняка будет претендентом на «Норрис Трофи». А ведь еще есть лидер команды Элиас Петтерсон. Вся эта компания вполне может дойти до финала конференции. У «Нэшвилл Предаторз» есть свои лидеры, которые могут за счет своего опыта и характера поставить под вопрос победу канадцев. Один только обладатель Кубка Стэнли Райан О′Райлли чего стоит. В составе один из лучших защитников лиги Роман Йоси, но глубины недостаточно, чтобы вытянуть всю серию. «Касатки» должны начинать с победы. Коэффициенты букмекеров на первый матч серии.

победа «Ванкувер Кэнакс» — от 2,10 (Лига Ставок, BetBoom, Pari, Olimpbet) до 2,13 (Бетсити)

победа «Нэшвилл Предаторз» — от 2,90 (Pari) до 3,04 (Olimpbet)

Где смотреть первый матч Ванкувер – Нэшвилл

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