Ванкувер – Нэшвилл где смотреть первый матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Кубок Стэнли 22 апреля

В понедельник, 22 апреля, сыграют Ванкувер и Нэшвилл в первом матче 1-го раунда Кубка Стэнли.

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Игра пройдет на стадионе «Rogers Arena».

Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Ванкувер – Нэшвилл

Начало матча запланировано на 05:00 по московскому времени.

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Прогноз на первый матч Ванкувер – Нэшвилл

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