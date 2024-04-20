«Сент-Луис» может оставить Бэннистера на посту главного тренера. Клуб не вышел в плей-офф во 2-й раз подряд

Даг Армстронг высказался о будущем Дрю Бэннистера на посту главного тренера.

«Блюзмены» набрали 92 очка в 82 играх регулярки и лишились шансов на участие в розыгрыше Кубка Стэнли. По ходу сезона клуб уволил Крэйга Беруби с поста главного тренера, его заменил Дрю Бэннистер.

Невыход в плей-офф стал для « » вторым подряд и третьим за последние 13 сезонов. В 2019 году клуб выиграл Кубок Стэнли.

«Мне повезло, что в нашей организации есть люди, которым я доверяю и которые обладают большим опытом. Мы уже несколько месяцев говорим о том, куда мы хотим прийти, и пока это происходило, Дрю улучшал свое резюме.

Я не думаю, что назначение произойдет в ближайшие четыре или пять дней. Я не собираюсь называть конкретные имена, но некоторые из тех, с кем я хотел бы поговорить, недоступны. Их команды играют, и некоторым людям, с которыми я хотел бы поговорить, я собираюсь дать немного времени.

У нас точно будет главный тренер задолго до драфта. Я думаю, что задолго до 1 июня, но я не ставлю временных рамок, потому что это не очень большая группа. Я думаю, что когда люди начинают процесс подбора, и у них может быть 15 имен, а они хотят поговорить с восемью или девятью.

Как я уже сказал, я сократил это число до очень, очень небольшого», – сказал генеральный менеджер «Сент-Луиса» Даг Армстронг.