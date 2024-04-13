«Сент-Луис» не вышел в плей-офф во 2-й раз подряд. Это 3-й невыход за последние 13 сезонов

«Сент-Луис» не вышел в плей-офф во 2-й раз подряд.

Клуб лишился шансов на участие в розыгрыше Кубка Стэнли после поражения от «Каролины» (2:5) и победы «Вегаса» над «Миннесотой» (7:2).

«Блюзмены» набрали 89 очков в 80 играх. По ходу сезона клуб уволил с поста главного тренера, его заменил Дрю Бэннистер.

Невыход в плей-офф стал для « » вторым подряд и третьим за последние 13 сезонов. В 2019 году клуб выиграл .