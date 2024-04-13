«Сент-Луис» не вышел в плей-офф во 2-й раз подряд. Это 3-й невыход за последние 13 сезонов

Теги Кубок Стэнли Сент-Луис Даг Армстронг НХЛ Крэйг Беруби Дрю Бэннистер Хоккей

«Сент-Луис» не вышел в плей-офф во 2-й раз подряд.

Клуб лишился шансов на участие в розыгрыше Кубка Стэнли после поражения от «Каролины» (2:5) и победы «Вегаса» над «Миннесотой» (7:2). 

«Блюзмены» набрали 89 очков в 80 играх. По ходу сезона клуб уволил Крэйга Беруби с поста главного тренера, его заменил Дрю Бэннистер. 

Невыход в плей-офф стал для «Сент-Луиса» вторым подряд и третьим за последние 13 сезонов. В 2019 году клуб выиграл Кубок Стэнли

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