Рейнджерс – Вашингтон: прогноз на первый матч 21 апреля 2024, НХЛ, плей-офф

Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (+1), ТМ 5,5

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Одна из серий, за которой точно будут следить российские любители хоккея, даже те, которые считают, что НХЛ это нечто чуждое и неинтересное. Во многом благодаря уверенной игре Александра Овечкина во второй половине сезона «Вашингтон Кэпиталз» смогли завоевать последнюю путевку в плей-офф, хотя по большому счету еще пару месяцев назад на них никто не ставил, да и сами они этого не ожидали. Сейчас есть большое преимущество в том, что результат не довлеет до такой степени, как в случае с «Рейнджерс». «Синерубашечники» стали победителями регулярного сезона. У них две отличных тройки нападения, один из лучших бомбардиров чемпионата, хорошая глубина состава, они третьи в лиге по игре в большинстве и в меньшинстве. В воротах один из лучших голкиперов современности. Если все это не сработает в первом раунде да еще в серии против «Вашингтона», то провал станет грандиозным. В регулярном сезоне команды по два раза выигрывали в родных стенах. Коэффициенты букмекеров на первый матч серии.

победа «Нью-Йорк Рейнджерс» — от 1,73 (Лига Ставок) до 1,80 (Olimpbet)

победа «Вашингтон Кэпиталз» — от 3,90 (Olimpbet) до 4,00 (Бетситиi)

Где смотреть первый матч Рейнджерс – Вашингтон

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