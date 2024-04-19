Рейнджерс – Вашингтон где смотреть первый матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Кубок Стэнли 21 апреля

В воскресенье, 21 апреля, сыграют Рейнджерс и Вашингтон в первом матче 1-го раунда Кубка Стэнли.

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Игра пройдет на стадионе «Madison Square Garden».

Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Рейнджерс – Вашингтон

Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.

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Прогноз на первый матч Рейнджерс – Вашингтон

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