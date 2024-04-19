Флорида – Тампа-Бэй где смотреть первый матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Кубок Стэнли 21 апреля
В воскресенье, 21 апреля, сыграют Флорида и Тампа-Бэй в первом матче 1-го раунда Кубка Стэнли.
Оставляйте свои прогнозы на матчи🏒🏒🏒
- Игра пройдет на стадионе «FLA Live Arena».
- Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Флорида – Тампа-Бэй
- Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени.
Последние матчи Флорида
- Флорида – Торонто : 5 – 2
- Флорида – Баффало : 3 – 2
- Флорида – Коламбус : 4 – 0
- Флорида – Оттава : 2 – 0
- Бостон – Флорида : 3 – 2
Последние матчи Тампа-Бэй
- Тампа-Бэй – Торонто : 6 – 4
- Тампа-Бэй – Баффало : 2 – 4
- Вашингтон – Тампа-Бэй : 4 – 2
- Тампа-Бэй – Оттава : 2 – 3
- Тампа-Бэй – Коламбус : 5 – 2
Прогноз на первый матч Флорида – Тампа-Бэй
Угадывайте счет матчей и получайте бонусы🏒🏒🏒