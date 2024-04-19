Флорида – Тампа-Бэй: прогноз на первый матч 21 апреля 2024, НХЛ, плей-офф

Рекомендуемые ставки: П2, Ф1 (-1), ТБ 5,5

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В футболе эту серию можно было бы назвать дерби. Встречаются непримиримые соперники представляющие один штат. Считается, что лучшие времена «Тампа-Бэй Лайтнинг» уже позади, команда-династия вот-вот прекратит свое существование. Все на чем держится атака «молний» — это мастерство ее лидера и новоиспеченного обладателя «Арт Росс Трофи» Никиты Кучерова. «Флорида», напротив, развивается по восходящей. В прошлом сезоне команда Пола Мориса вышла в финал Кубка Стэнли, где уступила «Вегас Голден Найтс», за год стала намного лучше и системнее, и теперь готова выиграть турнир. В регулярном сезоне команды играли друг с другом четыре раза и побеждали исключительно на выезде. Одно из поражений со счетом 2 : 9 «Тампе» вспоминать особенно не хочется. В первом поединке преимущество отдают «Флориде», но именно здесь возможен сюрприз. Коэффициенты букмекеров на первый матч серии.

победа «Флориды Пантерз» — от 1,97 (Pari) до 2,02 (Olimpbet)

победа «Тампа-Бэй Лайтнинг» — от 3,20 (Olimpbet, Pari) до 3,30 (Бетситиi)

Где смотреть первый матч Флорида – Тампа-Бэй

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