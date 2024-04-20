Торторелла о невыходе «Филадельфии» в плей-офф: «Расстроен, что не смог заставить команду решить этот вопрос. Моя работа – довести дело до конца»

Джон Торторелла прокомментировал неудачи «Филадельфии» в конце сезона.

В завершившемся регулярном чемпионате «Флайерс» заняли 11-е место в Восточной конференции, отстав на четыре очка от зоны плей-офф.

Команда долгое время находилась в первой восьмерке, но в последних 16 матчах потерпела 12 поражений.

«Я немного расстроен тем, что не смог заставить команду решить вопрос [по выходу в плей-офф]. Мы хотели это сделать. Когда до окончания сезона оставалось 25 игр или около того, меня беспокоило, сможем ли мы удержаться. Это моя работа – довести дело до конца.

Команда старалась до самого финиша. Я просто не смог закончить начатое. Это то, что я должен оценить летом. Мог ли я сделать что-то по-другому?» – сказал главный тренер «Филадельфии» Джон Торторелла.

Он также ответил вопрос о том, стоит ли ему менять стиль управления командой.

«Вы выбрали не того тренера, если мы будем обниматься и говорить: «Мы провели паршивые полтора периода, но все в порядке». Вы не получите от меня такого, никогда.

Если руководство считает, что я не прав – пусть выставят меня за дверь. Не откажусь от своего стиля, потому что именно так строится хоккейная команда», – заявил 65-летний специалист.