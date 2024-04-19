У «Тампы» лучшее большинство по итогам регулярки НХЛ – 28,6%. Худшее у «Филадельфии» – 12,2%

«Тампа-Бэй» стала лучшим клубом НХЛ по игре в большинстве.

В завершившемся регулярном чемпионате НХЛ команда Джона Купера реализовывала численное преимущество в 28,6% случаев (71 раз из 248 попыток).

«Тампа-Бэй» заняла первое место по этому показателю.

Худшее большинство в НХЛ у «Филадельфии». Игроки под руководством Джона Тортореллы забивали в 12,2% от всех попыток (31 гол за 254 попытки).