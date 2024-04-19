У «Тампы» лучшее большинство по итогам регулярки НХЛ – 28,6%. Худшее у «Филадельфии» – 12,2%

Теги рейтинги Филадельфия Тампа-Бэй Джон Торторелла НХЛ Джон Купер Хоккей

«Тампа-Бэй» стала лучшим клубом НХЛ по игре в большинстве.

В завершившемся регулярном чемпионате НХЛ команда Джона Купера реализовывала численное преимущество в 28,6% случаев (71 раз из 248 попыток).

«Тампа-Бэй» заняла первое место по этому показателю.

Худшее большинство в НХЛ у «Филадельфии». Игроки под руководством Джона Тортореллы забивали в 12,2% от всех попыток (31 гол за 254 попытки).

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16 комментариев
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Ответ vals1702
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судьи очень старались, и именно поэтому у лучшей по реализации команды меньше попыток, чем у худшей, верно?)
+24
0
+24
Ответ vals1702
Комментарий скрыт
Мне вот просто интересно, как подобная чушь может вообще прийти в голову?
+9
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+8
потрясающие цифры у тампы
+7
0
+7
Ответ ABarca
Когда уже расписание игр ПО опубликуют... Почему оно вообще не готово еще?)
Опубликовали еще утром, если вы ждете именно на спортсе, то тут можно и до конца плей-офф его прождать )
+3
0
+3
Ответ vals1702
Комментарий скрыт
😂
Можно чууууть подробнее, как судьи помогали Тампе реализовывать большинство?
+4
-2
+2
Эффект Клатчерова
+2
-1
+1
И все мы понимаем благодаря кому. Так тащил свою команду в этом году только Капризов - но там не дотащил
+1
0
+1
И это при том, что все команды уже все розыгрыши большинства тампой, наизусть знают. Только кучеров постоянно импровизирует.
+1
0
+1
Ответ vals1702
Комментарий скрыт
Судьи вообще оборзели - приписывали Кучерову каждую игру передачи липовые, аж до сотни довели
+1
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+1
лично меня больше впечатляет в статистике большинства показатели Питтсбурга...в прошлом сезоне были 14-ми (по net-PP - 10-ми), а добавив к своей первой бригаде казалось элитного блюлайнера Карлсона рухнули на 30-е (31-е по net-PP). Во уж история про то, что не надо трогать, что и так работает
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Ответ Сергей Орлов
Мне вот просто интересно, как подобная чушь может вообще прийти в голову?
Его постоянно можно видеть где он пишет что Тампу тащат судьи, вот почти всегда. У него какие-то обидки я не пойму?
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Ответ Слава Каплунов
потрясающие цифры у тампы
У Эдмонтона в прошлом сезоне вообще за 30 было, кажется
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Ответ gombocrew
Опубликовали еще утром, если вы ждете именно на спортсе, то тут можно и до конца плей-офф его прождать )
Спасибо) На сайте NHL?
Спортс - это вообще ниже дна в разделе хоккей.
Не новости, а истории дедушки.
+1
-1
0
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