Торторелла о снятии вратаря при 1:1 с «Вашингтоном»: «Я получил информацию о матче «Детройта» сразу после гола «Кэпиталс» в пустые ворота»

Теги Филадельфия Вашингтон Детройт Джон Торторелла НХЛ Самуэль Эрссон Хоккей

Тренер «Филадельфии» объяснил свое решение снять вратаря при счете 1:1.

«Флайерс» уступили «Вашингтону» (1:2) в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ. Победа вывела «Кэпиталс» в плей-офф.

В конце третьего периода команда под руководством Джона Тортореллы заменила вратаря Самуэля Эрссона на шестого полевого игрока при счете 1:1. 

Команде нужна была победа в основное время, чтобы обойти «Кэпиталс» по дополнительным показателям и получить шанс в борьбе за последнее место в плей-офф на Востоке.

«Я получил информацию о матче «Детройта» (о том, что «Ред Уингс» набрали 1 очко и при любых раскладах обгоняли «Флайерс» в таблице – прим. Sports) сразу после гола «Кэпиталс» в пустые ворота. Я думаю, что все происходило примерно в одно время.

У нас был подходящий момент, чтобы снять вратаря. Именно в тот момент я не знал, что происходило в матче с участием «Детройта», а потом наши специалисты по видео сообщили, что игра перешла в овертайм», – сказал Торторелла. 

Материалы по теме

27 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Эх, Тортс, не слили бы Чикаго в концовке сезона, глядишь - и расклады перед последней игрой были бы другие...
+13
-1
+12
Ответ ovi1000
Торторелла хорошую команду сделал, не хватило удачи и Федотова на полтора года пораньше.
Если бы Федотов приехал раньше, то ФФ за первый пик бы боролись
+13
-3
+10
И? И стоили слова о договорняке всех фанатов Питтсбурга и Детройта хоть чего-то? Нет. Нет и ещё раз нет, столько срача незаслуженного в сторону Кэпс я ещё не видел, а тем более в сторону Филадельфии.
+9
-1
+8
Ну по сути Детройт сам виноват в такой ситуации. Если бы уверенно обыгрывали Монреаль, Фила не сняла бы вратаря.
+8
0
+8
Ответ ABarca
Самым достойным был Детройт. У них реально боевитая команда с большим потенциалом. Надо было почувствовать запах ПО. Остальные уже без разницы кто, но Фили были на втором месте. Овцов на последнем с его ней пойми какой командой. Питтсбург уже тоже больше в ПО не выйдет с такими игроками. Удивили тут Айлы, что вытянули серию важных матчей. В целом все боролись на 100% и молодцы, главное разочарование - это Фили. что растеряли преимущество. По Федотову - это заурядный вратарь, ему до 1 номера еще сезон нужно провести , ну и подписать его на минималку или 1,5 млн. Больше он не стоит.
Самая боевитая команда еле еле дважды Монреаль обыграла в конце
+8
0
+8
Ответ ABarca
Самым достойным был Детройт. У них реально боевитая команда с большим потенциалом. Надо было почувствовать запах ПО. Остальные уже без разницы кто, но Фили были на втором месте. Овцов на последнем с его ней пойми какой командой. Питтсбург уже тоже больше в ПО не выйдет с такими игроками. Удивили тут Айлы, что вытянули серию важных матчей. В целом все боролись на 100% и молодцы, главное разочарование - это Фили. что растеряли преимущество. По Федотову - это заурядный вратарь, ему до 1 номера еще сезон нужно провести , ну и подписать его на минималку или 1,5 млн. Больше он не стоит.
Я бы поспорил, мне кажется из этих 4х команд, только Питтсбург с их текущей формой мог бы навязать борьбу Рейнджерс.
+6
0
+6
Торторелла хорошую команду сделал, не хватило удачи и Федотова на полтора года пораньше.
+9
-4
+5
К слову Кейн догнал лидировавшего Тэйвза по количеству забитых буллитов (по 52) и вышел на чистое первое место по числу исполненных буллитов (130), обойдя Павелски
+4
0
+4
Ответ ABarca
Самым достойным был Детройт. У них реально боевитая команда с большим потенциалом. Надо было почувствовать запах ПО. Остальные уже без разницы кто, но Фили были на втором месте. Овцов на последнем с его ней пойми какой командой. Питтсбург уже тоже больше в ПО не выйдет с такими игроками. Удивили тут Айлы, что вытянули серию важных матчей. В целом все боролись на 100% и молодцы, главное разочарование - это Фили. что растеряли преимущество. По Федотову - это заурядный вратарь, ему до 1 номера еще сезон нужно провести , ну и подписать его на минималку или 1,5 млн. Больше он не стоит.
Кто выиграл эту гонку , тот и достоин.
+4
0
+4
Ответ ABarca
Во-первых, обыграла, а во-вторых, Монреаль это не такое уж дно. Все команды проигрывают не пойми кому.
А в чем твой аргумент боевитости? Вон Вашик Тампу, Бостон, Каролину (со всей основой в составе а не как с Коламбусом), Ванкувер, Виннипег обыгрывал
+3
0
+3
На финальном отрезке, когда ФФ ещё шли на 3 месте в дивизионе, их выход в ПО выглядел самым реалистичным, потому что календаря проще не было ни у кого из претендентов. В итоге серия поражений слабым соперникам и пролёт (какой каламбур) мимо ПО. Пенять могут только на себя.
+2
0
+2
Ответ curdboy
Эх, Тортс, не слили бы Чикаго в концовке сезона, глядишь - и расклады перед последней игрой были бы другие...
Да, Питтсбург тоже им слил в прошлом году и не вышел в плей-офф. Ох уж это Чикаго)
+2
0
+2
Ответ ABarca
Самым достойным был Детройт. У них реально боевитая команда с большим потенциалом. Надо было почувствовать запах ПО. Остальные уже без разницы кто, но Фили были на втором месте. Овцов на последнем с его ней пойми какой командой. Питтсбург уже тоже больше в ПО не выйдет с такими игроками. Удивили тут Айлы, что вытянули серию важных матчей. В целом все боролись на 100% и молодцы, главное разочарование - это Фили. что растеряли преимущество. По Федотову - это заурядный вратарь, ему до 1 номера еще сезон нужно провести , ну и подписать его на минималку или 1,5 млн. Больше он не стоит.
какой такой секретный потенциал у Детройта, перестройка кончилась, на выходе продукт посредственного качества. Уже готовый, и от времени он лучше не станет.
+2
-1
+1
Ответ gombocrew
Я бы поспорил, мне кажется из этих 4х команд, только Питтсбург с их текущей формой мог бы навязать борьбу Рейнджерс.
С Детройтом был открытый хоккей забавный) Зрелищно)
NY давно всем дал понять, что они тоже под настроение играют. Ситуации как с Бостоном в прошлом году нет. А NY всецело будет зависеть от успехов Панарина, т.к. он раскачивает того же Крайдера, Лафренье. Зиба очень привержен к забвению. В защите все более-менее, но железо-бетон.
Я думаю и Вашики пошумят немного с NY, но вряд ли больше 1 игры возьмут, скорее даже и ее не возьмут.
За Фили детально не следил, но последние 7 игр - это ужас по вратарям и защите. Как будто команда просто сливала тренера. Питтсбург для меня как Вашингтон. Если в Вашингтоне с Овцовым все и так понятно, но есть какие-то ноунеймы, кто что-то пытается, то у пингвинов старики , еще не такие старые, а вот средний состав игроков как-то более печальный.
Из вашиков, фили, питтсбург, детройт, кажется , что Моторы самая боевитая могла быть.
+4
-3
+1
Ладно, признайся, что снимали вратаря, чтобы Питтсбург уж точно не прошел в плей-офф)
+3
-2
+1
Самым достойным был Детройт. У них реально боевитая команда с большим потенциалом. Надо было почувствовать запах ПО. Остальные уже без разницы кто, но Фили были на втором месте. Овцов на последнем с его ней пойми какой командой. Питтсбург уже тоже больше в ПО не выйдет с такими игроками. Удивили тут Айлы, что вытянули серию важных матчей. В целом все боролись на 100% и молодцы, главное разочарование - это Фили. что растеряли преимущество. По Федотову - это заурядный вратарь, ему до 1 номера еще сезон нужно провести , ну и подписать его на минималку или 1,5 млн. Больше он не стоит.
+14
-13
+1
Ответ ABarca
Самым достойным был Детройт. У них реально боевитая команда с большим потенциалом. Надо было почувствовать запах ПО. Остальные уже без разницы кто, но Фили были на втором месте. Овцов на последнем с его ней пойми какой командой. Питтсбург уже тоже больше в ПО не выйдет с такими игроками. Удивили тут Айлы, что вытянули серию важных матчей. В целом все боролись на 100% и молодцы, главное разочарование - это Фили. что растеряли преимущество. По Федотову - это заурядный вратарь, ему до 1 номера еще сезон нужно провести , ну и подписать его на минималку или 1,5 млн. Больше он не стоит.
Вот это вот обсуждать, кто там достойнее, смысла особого нет. У всех, абсолютно всех, претендентов на последнюю WC от Востока прежде всего видны минусы, а не плюсы. И прежде всего дикая нестабильность. Выдавали серии побед по 5-7 и такие же серии поражений. Могли обыграть лидера, и отдать очки аутсайдерам на пустом месте. У всех очевидные дыры в составе. Так что эта WC из серии «выловили рыбу в мутной воде». Соглашусь с одним. Для Детройта, как и для Вашингтона кстати, эта борьба за ПО важнейший этап в перестройке и становлении новой команды. Им это важнее с точки зрения перспективы. Что до Айлендерс, вот они, кмк, объективно посильнее всех остальных будут и должны были раньше вопросы все снимать.
0
0
0
Ответ gombocrew
Ладно, признайся, что снимали вратаря, чтобы Питтсбург уж точно не прошел в плей-офф)
У лётчиков шансы хоть и мизерные были, но они были. Вполне логичное решение снять вратаря в концовке, учитывая тот факт, что Детройт проигрывал до последнего в Монреале, матчи то одновременно проходили.
0
0
0
Ответ gombocrew
Да понятно, нечего было даже смотреть на параллельный матч. Сняв вратаря убили сразу трёх зайцев: 1. Показали болельщикам, что борются до конца 2. Повысили шансы на более высокий выбор на драфте 3. Не пустили Питтсбург в плей-офф
Захотели б слить игру, проиграли бы без особой игры. А насчёт Питтсбурга, у них шансы тоже не шибко высокие были. Победи Детройт у Монреаля, что собственно и случилось, то пингвины уже не выходили б в плей-офф в любом случае Субъективное мнение моё - не вижу гнать что-то на лётчиков
0
0
0
Ответ Chestnutrevan
Самая боевитая команда еле еле дважды Монреаль обыграла в конце
Во-первых, обыграла, а во-вторых, Монреаль это не такое уж дно. Все команды проигрывают не пойми кому.
+1
-1
0
Ответ curdboy
Эх, Тортс, не слили бы Чикаго в концовке сезона, глядишь - и расклады перед последней игрой были бы другие...
Перед Чикаго было несколько десятков матчей, так что этот комент можно смело бросить в урну…
0
0
0
Ответ Кармоид
Если бы Федотов приехал раньше, то ФФ за первый пик бы боролись
Зато с Колосовым они выиграют Кубок Стэнли)
0
0
0
Так причем тут слить, играли до последнего на победу, цеплялись за единственный шанс, в конце все правильно сделали.
0
0
0
Детройт проиграли Аризоне, Вашингтону, Питтсбургу, Сан-Хосе. Это так, заметки к баттхёрту про договорняк филы с кэпс
0
0
0
Шайба забитая "Флайерс", которую не засчитали судьи (справедливо), ранняя смена вратаря Тортореллой и конечно же гол Овечкина грудью вывели "Вашингтон" в ПО.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий