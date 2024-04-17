Торторелла о снятии вратаря при 1:1 с «Вашингтоном»: «Я получил информацию о матче «Детройта» сразу после гола «Кэпиталс» в пустые ворота»

Тренер «Филадельфии» объяснил свое решение снять вратаря при счете 1:1.

«Флайерс» уступили « » (1:2) в заключительном матче регулярного чемпионата . Победа вывела «Кэпиталс» в плей-офф.

В конце третьего периода команда под руководством заменила вратаря Самуэля Эрссона на шестого полевого игрока при счете 1:1.

Команде нужна была победа в основное время, чтобы обойти «Кэпиталс» по дополнительным показателям и получить шанс в борьбе за последнее место в плей-офф на Востоке.

«Я получил информацию о матче «Детройта» (о том, что «Ред Уингс» набрали 1 очко и при любых раскладах обгоняли «Флайерс» в таблице – прим. Sports) сразу после гола «Кэпиталс» в пустые ворота. Я думаю, что все происходило примерно в одно время.

У нас был подходящий момент, чтобы снять вратаря. Именно в тот момент я не знал, что происходило в матче с участием « », а потом наши специалисты по видео сообщили, что игра перешла в овертайм», – сказал Торторелла.