Торторелла о снятии вратаря при 1:1 с «Вашингтоном»: «Я получил информацию о матче «Детройта» сразу после гола «Кэпиталс» в пустые ворота»
Тренер «Филадельфии» объяснил свое решение снять вратаря при счете 1:1.
«Флайерс» уступили «Вашингтону» (1:2) в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ. Победа вывела «Кэпиталс» в плей-офф.
В конце третьего периода команда под руководством Джона Тортореллы заменила вратаря Самуэля Эрссона на шестого полевого игрока при счете 1:1.
Команде нужна была победа в основное время, чтобы обойти «Кэпиталс» по дополнительным показателям и получить шанс в борьбе за последнее место в плей-офф на Востоке.
«Я получил информацию о матче «Детройта» (о том, что «Ред Уингс» набрали 1 очко и при любых раскладах обгоняли «Флайерс» в таблице – прим. Sports) сразу после гола «Кэпиталс» в пустые ворота. Я думаю, что все происходило примерно в одно время.
У нас был подходящий момент, чтобы снять вратаря. Именно в тот момент я не знал, что происходило в матче с участием «Детройта», а потом наши специалисты по видео сообщили, что игра перешла в овертайм», – сказал Торторелла.
NY давно всем дал понять, что они тоже под настроение играют. Ситуации как с Бостоном в прошлом году нет. А NY всецело будет зависеть от успехов Панарина, т.к. он раскачивает того же Крайдера, Лафренье. Зиба очень привержен к забвению. В защите все более-менее, но железо-бетон.
Я думаю и Вашики пошумят немного с NY, но вряд ли больше 1 игры возьмут, скорее даже и ее не возьмут.
За Фили детально не следил, но последние 7 игр - это ужас по вратарям и защите. Как будто команда просто сливала тренера. Питтсбург для меня как Вашингтон. Если в Вашингтоне с Овцовым все и так понятно, но есть какие-то ноунеймы, кто что-то пытается, то у пингвинов старики , еще не такие старые, а вот средний состав игроков как-то более печальный.
Из вашиков, фили, питтсбург, детройт, кажется , что Моторы самая боевитая могла быть.