«Трактор» продлит контракт с Заварухиным. Тренер и клуб договариваются об условиях (Metaratings)

Челябинский «Трактор» продлит контракт с главным тренером Алексеем Заварухиным.

По данным Metaratings, 43-летний специалист с большой долей вероятности продолжит работу на посту главного тренера челябинского клуба.

вошел в тренерский штаб « » перед стартом нынешнего сезона Фонбет чемпионата КХЛ. По ходу сезона он сменил Анвара Гатиятулина на посту главного тренера.

Нынешнее соглашение клуба с Заварухиным рассчитано до окончания сезона-2023/24.

Под руководством Алексея Заварухина «Трактор» дошел до полуфинала Кубка Гагарина, где уступил в серии ярославскому «Локомотиву» (0-4). В этой стадии плей-офф челябинский клуб не играл с сезона-2021/22.

Ранее главный тренер «Трактора» заявил, что решение о продолжении тренерской карьеры в Челябинске пока не принято.