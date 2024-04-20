«Трактор» продлит контракт с Заварухиным. Тренер и клуб договариваются об условиях (Metaratings)

Теги Трактор Алексей Заварухин КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Челябинский «Трактор» продлит контракт с главным тренером Алексеем Заварухиным.

По данным Metaratings, 43-летний специалист с большой долей вероятности продолжит работу на посту главного тренера челябинского клуба.

Алексей Заварухин вошел в тренерский штаб «Трактора» перед стартом нынешнего сезона Фонбет чемпионата КХЛ. По ходу сезона он сменил Анвара Гатиятулина на посту главного тренера.

Нынешнее соглашение клуба с Заварухиным рассчитано до окончания сезона-2023/24.

Под руководством Алексея Заварухина «Трактор» дошел до полуфинала Кубка Гагарина, где уступил в серии ярославскому «Локомотиву» (0-4). В этой стадии плей-офф КХЛ челябинский клуб не играл с сезона-2021/22.

Ранее главный тренер «Трактора» заявил, что решение о продолжении тренерской карьеры в Челябинске пока не принято. 

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8 комментариев
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Позитивная новость для болельщиков Трактора
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хорошая новость!!!
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Кроме трактора он ни где не нужен
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ну давайте объективно . После ухода анвара,команда реально заиграла. Шабанов в сезоне да и вообще просто красавец, в плей-офф 1 тройка просто пушка была. Заварухин многое и интересное нам показал. Можно и нужно было его оставлять.
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Все правильно. Только не тяните до последнего и продляйте как можно скорее
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Ответ александр красноярский
Кроме трактора он ни где не нужен
Невский тебя никто не спросил, топи за свой Омск.
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