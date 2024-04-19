Каролина – Айлендерс где смотреть первый матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Кубок Стэнли 21 апреля
В воскресенье, 21 апреля, сыграют Каролина и Айлендерс в первом матче 1-го раунда Кубка Стэнли.
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- Игра пройдет на стадионе «PNC Arena».
- Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Каролина – Айлендерс
- Начало матча запланировано на 00:00 по московскому времени.
Последние матчи Каролина
- Коламбус – Каролина : 6 – 3
- Чикаго – Каролина : 2 – 4
- Сент-Луис – Каролина : 2 – 5
- Бостон – Каролина : 1 – 4
- Каролина – Коламбус : 3 – 0
Последние матчи Айлендерс
- Айлендерс – Питтсбург : 5 – 4
- Нью-Джерси – Айлендерс : 1 – 4
- Рейнджерс – Айлендерс : 3 – 2
- Айлендерс – Монреаль : 3 – 2
- Айлендерс – Рейнджерс : 4 – 2
Прогноз на первый матч Каролина – Айлендерс
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