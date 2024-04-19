Каролина – Айлендерс: прогноз на первый матч 21 апреля 2024, НХЛ, плей-офф

Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (+1), ТМ 5,5

Кто победит в матче? Угадывай результат!🏒🏒🏒

Первыми вступят в борьбу за Кубок Стэнли «Каролина Харрикейнз» и «Нью-Йорк Айлендерс». Фаворитом в этой паре являются «ураганы», которые заняли второе место в Восточной конференции. «Айлендерс» попали в плей-офф предпоследними. Интересно, что команды встречались в первом раунде розыгрыша Кубка Стэнли 2023 года. В первых матчах часто случаются сюрпризы, но хозяева сейчас считаются одними из претендентов на победу в турнире. Они обладают гораздо большим атакующим потенциалом. Наверняка мы увидим большое количество бросков по воротам Ильи Сорокина. Если россиянин поймает кураж, то у «Каролины» могут возникнуть проблемы. Тем более в контратаках они очень хороши. Обратите внимание, что в регулярном чемпионате команды сыграли четырежды, у каждой по две победы, причем в гостях. Коэффициенты букмекеров

победа «Каролины Харрикейнз» — от 1,75 (Pari) до 1,84 (Olimpbet)

победа «Нью-Йорк Айлендерс» — от 3,74 (Olimpbet) до 3,70 (Бетсити, Pari)

Где смотреть первый матч Каролина – Айлендерс

Угадывайте счет матчей и получайте бонусы🏒🏒🏒