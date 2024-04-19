Курдин о лимите на легионеров в КХЛ: «Сделал бы вообще два на клуб, чтобы это были звездные иностранцы, которым по делу платят большие деньги. А у нас сейчас будут хапать всех никчемных легионеров подряд»

Теги Металлург Мг Тампа-Бэй НХЛ КХЛ лимит на легионеров Матч ТВ Геннадий Курдин Данила Юров Илья Набоков Хоккей

Геннадий Курдин не поддерживает изменение лимита на легионеров в КХЛ.

«Я не знаю, для чего мы снова возвращаемся к лимиту из пяти человек. Тот же Илья Набоков в этом сезоне мог не выстрелить: взяла бы «Магнитка» иностранного вратаря – и все. Да и Данила Юров, наверное бы, не играл. Он на лавке там сидел два года.

Наша система, наши тренеры в основном не доверяют молодежи. Это плохо. Я уже столько лет твержу, что молодому надо давать играть. И он к концу сезона становится лидером. Да, в начале сезона где-то покувыркаются… Да, у молодого будут спады, и надо потерпеть…

Нет-нет, я против легионеров. Сделал бы вообще два легионера на клуб. Чтобы это были звездные иностранцы, которым по делу платят большие деньги. Но чтобы они обучали молодых россиян. А не как это было в Уфе, когда иностранцы играли своей пятеркой, ни о чем больше не думая.

Легионеров же надо по звеньям разбивать, чтобы они россиян подтягивали! И чтобы молодые обучались, тянулись на этой базе.

Вот смотрите на НХЛ, где в «Тампе» делают погоду три россиянина… Они кто? Форвард, защитник, вратарь. Каждый силен в своем амплуа. И они настоящие лидеры. Вот это грамотная комплектация в открытой лиге, где вообще нет лимита. А у нас сейчас будут хапать всех никчемных легионеров подряд. Вот что плохо», – сказал первый тренер Никиты Кучерова.

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15 комментариев
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И какие интересно звёзды приедут? Пургу несет какую-то.
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Да, дайте две. И сразу МакДэвид с Драйзатлем переедут из эдмонтонского "Нефтехимика" в нижнекамский.
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Лучше конечно никчемным своим переплачивать, чтобы они деградировали
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У Гены сегодня поток сознания.
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Лучше вообще запретить, тогда еле стоящие на коньках буратины с паспортом будут требовать себе заоблачные контракты. Что мы в прошедшем сезоне и увидели.
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По последнему абзацу разве не выходит, что не в легионерах проблема, а в тренера? А от тренеров мы дойдём до требующих результата руководителей и так далее.
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Получается менеджеры и тренеры абсолютно бестолковые, если они берут никчемного лега, который хуже нашего молодого хоккеиста. Как ни крути, а с трудом верится в такую логику. Опять же никто не заставляет брать плохого лега, можно взять хорошего. А если не нашли, значит дать возможность играть своим. Но наши эксперты регулярно говорят так, будто каждый тренер гоняется за иностранцем лишь бы заполнить вакансию и не дать дорогу молодому. Как-то странно это все выглядит. Возможно есть какие-то подводные камни? Но ведь ни тренер, ни ГМ себе не враги, чтобы изначально брать в состав менее сильного игрока.
+3
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Чего это вам всем уфимские легионеры, как кость в горле, может потому, что они были лучшими на то время? Они показывали отличный хоккей, радовали зрителей а вас это бесило. Вот где корень ведущий к сокращению лимита на легионеров. А теперь в носу ковыряете, ищете паршивую козявку.
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Так в американской Тампе в основе играют 8 легионеров. Это если канадцев не считать за легионеров. Команда так задеградировала, что из 4х финалов КС выиграла два.
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а можно список никчёмных легионеров которым платят огромные деньги?
а вот без легионеров нашим "мега звездам" тоже платят как в не в себя, вот к примеру, за что бурдасов в тракторе получает 80, а например Бэк в Сибири получает 60, кто полезнее? и таких куча в себя поверивших, надо вообще отменить лимит чтобы они приземлились немного...
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Почему никчёмные? Не всегда точные попадания, но есть игроки которые поднимают уровень лиги.
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Надо отменить лимит как мешающее развитию лиги, либо сделать его 10+1 (вратарь)
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Ответ OldTlT
Почему никчёмные? Не всегда точные попадания, но есть игроки которые поднимают уровень лиги.
Невозможно поднять то чего нет. После небольшого пика когда не было потолка зарплат, уровень лиги неуклонно идет вниз и если не будет принято кардинальных решений уровень неизбежно будет падать и дальше. Деградирует все, игроки, тренеры, менеджемент...
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