Курдин о лимите на легионеров в КХЛ: «Сделал бы вообще два на клуб, чтобы это были звездные иностранцы, которым по делу платят большие деньги. А у нас сейчас будут хапать всех никчемных легионеров подряд»

Геннадий Курдин не поддерживает изменение лимита на легионеров в КХЛ.

«Я не знаю, для чего мы снова возвращаемся к лимиту из пяти человек. Тот же в этом сезоне мог не выстрелить: взяла бы «Магнитка» иностранного вратаря – и все. Да и , наверное бы, не играл. Он на лавке там сидел два года.

Наша система, наши тренеры в основном не доверяют молодежи. Это плохо. Я уже столько лет твержу, что молодому надо давать играть. И он к концу сезона становится лидером. Да, в начале сезона где-то покувыркаются… Да, у молодого будут спады, и надо потерпеть…

Нет-нет, я против легионеров. Сделал бы вообще два легионера на клуб. Чтобы это были звездные иностранцы, которым по делу платят большие деньги. Но чтобы они обучали молодых россиян. А не как это было в Уфе, когда иностранцы играли своей пятеркой, ни о чем больше не думая.

Легионеров же надо по звеньям разбивать, чтобы они россиян подтягивали! И чтобы молодые обучались, тянулись на этой базе.

Вот смотрите на НХЛ, где в « » делают погоду три россиянина… Они кто? Форвард, защитник, вратарь. Каждый силен в своем амплуа. И они настоящие лидеры. Вот это грамотная комплектация в открытой лиге, где вообще нет лимита. А у нас сейчас будут хапать всех никчемных легионеров подряд. Вот что плохо», – сказал первый тренер Никиты Кучерова.