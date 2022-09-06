Экс-защитник минского «Динамо» Менелл подписал контракт с московским «Динамо». Агент подтвердил

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Бреннан Менелл вернулся в КХЛ.

Американский защитник подписал однолетний контракт с московским «Динамо». Об этом сообщил агент хоккеиста Сергей Исаков.

Минувший сезон 25-летний хоккеист провел в системе «Торонто» и «Филадельфии».

На счету Менелла 38 матчей в регулярном чемпионате АХЛ за «Торонто Марлис» и «Лихай Вэлли». Он набрал 11 (1+10) очков при показателе полезности «минус 6».

Защитник уже выступал в КХЛ. В сезоне-2020/21 он играл за минское «Динамо» и в 47 матчах набрал 38 (5+33) очков при показателе полезности «плюс 7».

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