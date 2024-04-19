Александр Мальцев о лакроссах: «Однажды забил такой. Чернышев посадил меня на скамейку, сказал: «Не надо цирк устраивать»

Теги НХЛ Аркадий Чернышев Александр Мальцев Андрей Свечников ТАСС Хоккей

Александр Мальцев рассказал о реакции Аркадия Чернышева на его лакросс-гол.

– Андрей Свечников недавно в НХЛ забросил шайбу в стиле лакросс. Как вы относитесь к таким голам?

– Я однажды такой забил.

Меня Чернышев посадил на скамейку. Сказал: «Иди отдохни, не надо цирк устраивать», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Мальцев.

Материалы по теме

18 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Пеле чеканил- цирк, Яшин в воротах стоял тоже цирк, Мальцев - лакрос цирк...
Зато щас 👍
+16
-1
+15
Там не совсем лакросс был. Как рассказывал сам Мальцев, он из-за ворот навесиком перекинул шайбу через ворота, успел выехать на пятак, с лета попасть по шайбе и забить. После этого и получил от Чернышева.
+5
0
+5
Ответ Melnikov1968
Это был 2011 год. В 2012 Россия выиграла ЧМ. Учите матчасть.
Да, там Малкин феерил. На год ошибся. Виноват. Надеюсь меня не расстреляют
+5
-1
+4
Давно уже пора запретить лакроссы.Это не про хоккей вообще, считать как в баскетболе пронос шайбы равно удаление.
+4
-2
+2
я тоже однажды забил такой
+1
0
+1
Ответ Фанат Ференцвароша
Вообще надо прикрыть эту лавочку с лакросс голами. Реально цирк. Мне ещё в 2012 году это абсурдом показалось, когда этот финн в полуфинале ЧМ такой гол забил. Вратарям чем отбивать шайбу? Головой? По шлему клюшкой получить чтоб ворота спасти? Даже если плечом - все равно опасно получать клюшкой по телу
Это был 2011 год. В 2012 Россия выиграла ЧМ. Учите матчасть.
+2
-1
+1
Ответ kopl.roma
Давно уже пора запретить лакроссы.Это не про хоккей вообще, считать как в баскетболе пронос шайбы равно удаление.
я бы в баскетболе за пронос шайбы матча на 3 дисквалифицировал
+1
0
+1
Как быстро меняется мир ...
Иногда - к хорошему, но чаще - совсем наоборот.
Я не только про лакросс - он то мне как раз нравится.
0
0
0
Там еще Бышовец через себя забивал задолго до того как это стало мейнстримом :))) Видимо тоже сказали, что такой цирк не нужен. :)
0
0
0
Ответ цэсемьэр
интересно конечно как он забил его клюшкой без загиба, ну да ладно.
Считается, что первым загибать крюк начал Сай Деннени, игравший в начале прошлого столетия за «Оттаву» и «Бостон».😬🙄Первым с небольшим загибом начал играть Анатолий Фирсов. Так что был загиб видать, какой никакой😬🤔Да и комментом выше пишут что не лакросом он забио😬🙄🤔
0
0
0
Ответ Фанат Ференцвароша
Да, там Малкин феерил. На год ошибся. Виноват. Надеюсь меня не расстреляют
Как знать, как знать 😊😊😊
0
0
0
Ответ Британский шпион
Ну как обычно в совдепии и сегодня в ее наследнике, колхозе: все, что красиво и способствует зрелищности игры в НХЛ объявляется «цирком» у нас. Это еще хорошо, что объяснительную не заставил писать и на профилактический разговор с главой мвд по городу Москве отправлять. Распиаренные совдеповские тренеры любили разного рода админресурсы.
нет, ни чего не нужно отменять, это наоборот показывает мастерство человека, хоккеиста, и много случаев, когда вратари отбивали его, нужно просто вратарям повышать мастерство, что то придумывать, как отбивать такое, это и есть развитие игры, хоккей, а иначе зачем тогда играть в хоккей и вообще тогда, какой смысл игры, если человеку запрещают талант, мастерство исполнения этого броска, это и есть развитие игры, сейчас просто дело за вратарями, чтобы они научились его отбивать.
0
0
0
Ответ mihalik
нет, ни чего не нужно отменять, это наоборот показывает мастерство человека, хоккеиста, и много случаев, когда вратари отбивали его, нужно просто вратарям повышать мастерство, что то придумывать, как отбивать такое, это и есть развитие игры, хоккей, а иначе зачем тогда играть в хоккей и вообще тогда, какой смысл игры, если человеку запрещают талант, мастерство исполнения этого броска, это и есть развитие игры, сейчас просто дело за вратарями, чтобы они научились его отбивать.
Пытался найти хоть одно вилео, где воротчик отбивает такое, не нашел. Научились отбивать-чем?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий