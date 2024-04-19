Александр Мальцев о лакроссах: «Однажды забил такой. Чернышев посадил меня на скамейку, сказал: «Не надо цирк устраивать»

Александр Мальцев рассказал о реакции Аркадия Чернышева на его лакросс-гол.

– Андрей Свечников недавно в НХЛ забросил шайбу в стиле лакросс. Как вы относитесь к таким голам?

– Я однажды такой забил.

Меня Чернышев посадил на скамейку. Сказал: «Иди отдохни, не надо цирк устраивать», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Мальцев.