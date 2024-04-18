Владельцы клуба из Юты: «Беттмэн предложил гениальный план. Стремимся создать команду-претендента на Кубок Стэнли»

Теги Кубок Стэнли Аризона Гэри Беттмэн НХЛ Райан Смит Юта Хоккей

Владельцы клуба из Юты прокомментировал вхождение в состав НХЛ.

Лига официально объявила о создании нового клуба в Юте, за который будут играть хоккеисты «Аризоны». У клуба из Солт-Лейк-Сити будет свое название.

«Для нас большая честь привезти команду НХЛ в Юту, и мы понимаем ответственность, которую несем на себе как владельцы нового клуба в лиге.

Это преобразующий день для нашего штата и наших болельщиков. Нашим намерением всегда было создание команды.

Комиссионер Беттмэн задумал и предложил гениальный план, который позволил бы нам приобрести клуб НХЛ, а также помог бы удовлетворить насущные потребности для лиги.

Мы стремимся создать команду, претендующую на Кубок Стэнли, и очень рады приветствовать в Юте невероятных игроков, тренеров, персонал и их семьи.

Сегодня отличный день для Юты, для хоккея и для создания наследия, которое будет иметь долгосрочное влияние на будущие поколения», – говорится в заявлении владельцев нового клуба Райана и Эшли Смитов.

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7 комментариев
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Придётся вложиться в состав и для начала поменять генменеджера.
Зачем? Менеджер как раз неплохо так мусор разобрал, который до него оставили...
+10
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+9
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Придётся вложиться в состав и для начала поменять генменеджера.
Зачем? Армстронг хорошо работает, перестройка идёт. Драфтуют отлично (Кули, Гюнтер, Мозер, Доан). игроки прогрессируют (Келлер, Маччелли и перечисленные выше). Шикарно взяли Дурзи.
+9
-1
+8
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Придётся вложиться в состав и для начала поменять генменеджера.
Я так понимаю, что мененджент у них свой, а состав Аризоны.
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Придётся вложиться в состав и для начала поменять генменеджера.
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Историческая фигня получается
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Ответ Иван Павлов
Зачем? Армстронг хорошо работает, перестройка идёт. Драфтуют отлично (Кули, Гюнтер, Мозер, Доан). игроки прогрессируют (Келлер, Маччелли и перечисленные выше). Шикарно взяли Дурзи.
Согласен! Команда готова основательно потрепать контендеров, в плов должны заходить в следующем сезоне, построже сыграть в обороне всего и нужно то!
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