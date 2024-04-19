Хеллибак выиграл «Дженнингс Трофи». У «Виннипега» меньше всех пропущенных шайб в сезоне НХЛ – 199 против 200 у «Флориды»

Вратарь «Виннипега» Коннор Хеллибак выиграл «Дженнингс Трофи».

«Джетс» обыграли « » (4:2) в заключительном матче регулярного чемпионата .

Клуб из Манитобы завершил регулярку, пропустив 199 шайб в 82 играх – меньше всех в лиге. На втором месте осталась «Флорида» с 200 пропущенными шайбами.

Таким образом, вратарь « » (60 матчей, 92,1% сэйвов, коэффициент надежности 2,39) стал обладателем приза Уильяма Дженнингса, вручаемого вратарю или вратарям самой мало пропускающей команды в сезоне.

30-летний американец впервые в карьере получит эту награду. Он стал первым единоличным обладателем «Дженнингса» с 2018 года, когда его выиграл Джонатан Куик («Лос-Анджелес»).

Сменщик Хеллибака Лоран Броссуа (23 матча, 92,7%, 2,00), отыгравший сегодняшний матч (18 отраженных бросков из 20), обладателем приза не стал, так как не провел необходимых 25 матчей.

Отметим, что («Флорида») мог стать первым российским обладателем трофея.