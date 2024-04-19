Хеллибак выиграл «Дженнингс Трофи». У «Виннипега» меньше всех пропущенных шайб в сезоне НХЛ – 199 против 200 у «Флориды»
Вратарь «Виннипега» Коннор Хеллибак выиграл «Дженнингс Трофи».
«Джетс» обыграли «Ванкувер» (4:2) в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ.
Клуб из Манитобы завершил регулярку, пропустив 199 шайб в 82 играх – меньше всех в лиге. На втором месте осталась «Флорида» с 200 пропущенными шайбами.
Таким образом, вратарь «Виннипега» Коннор Хеллибак (60 матчей, 92,1% сэйвов, коэффициент надежности 2,39) стал обладателем приза Уильяма Дженнингса, вручаемого вратарю или вратарям самой мало пропускающей команды в сезоне.
30-летний американец впервые в карьере получит эту награду. Он стал первым единоличным обладателем «Дженнингса» с 2018 года, когда его выиграл Джонатан Куик («Лос-Анджелес»).
Сменщик Хеллибака Лоран Броссуа (23 матча, 92,7%, 2,00), отыгравший сегодняшний матч (18 отраженных бросков из 20), обладателем приза не стал, так как не провел необходимых 25 матчей.
Отметим, что Сергей Бобровский («Флорида») мог стать первым российским обладателем трофея.
Три года назад Варламову-Сорокину четырех не хватило.
Учитывая защиту Аризоны Эти сухари - большая заслуга Ингрэма. Лучше них - пока нет. Сравним с ними, а Аризона сравнима с Джетс по составу? Или всё-таки признаем Ингрэма талантливым кипером?
А почему нет? Я не думаю что наберётся много игроков стреляющих очередями. Только лучшие из лучших.
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"в данном случае стабильность - далеко не всегда признак мастерства.". То есть вы признаёте что были неправы , утверждая что стабильный - значит лучший?
А что я должен понимать? Вы сами себе противоречите. То у вас стабильность - признак лучшести. То стабильность - не всегда признак мастерства. Может честно признаетесь что безответно влюблены в Хеллу это проще чем нести разнонаправленный бред.
Вы просто тролль, который говорит, что ОБ ниже 93% - средний показатель, зато Ингрэм с 90% у вас - талантливый вратарь, а Кюмпер с Кубком Стэнли - статусный парень.
Никогда количество сухарей не станет важнее ОБ и КН, на мой взгляд, это очевидно, странно что вы так упрямитесь.