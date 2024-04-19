Хеллибак выиграл «Дженнингс Трофи». У «Виннипега» меньше всех пропущенных шайб в сезоне НХЛ – 199 против 200 у «Флориды»

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Вратарь «Виннипега» Коннор Хеллибак выиграл «Дженнингс Трофи».

«Джетс» обыграли «Ванкувер» (4:2) в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ

Клуб из Манитобы завершил регулярку, пропустив 199 шайб в 82 играх – меньше всех в лиге. На втором месте осталась «Флорида» с 200 пропущенными шайбами. 

Таким образом, вратарь «Виннипега» Коннор Хеллибак (60 матчей, 92,1% сэйвов, коэффициент надежности 2,39) стал обладателем приза Уильяма Дженнингса, вручаемого вратарю или вратарям самой мало пропускающей команды в сезоне.

30-летний американец впервые в карьере получит эту награду. Он стал первым единоличным обладателем «Дженнингса» с 2018 года, когда его выиграл Джонатан Куик («Лос-Анджелес»). 

Сменщик Хеллибака Лоран Броссуа (23 матча, 92,7%, 2,00), отыгравший сегодняшний матч (18 отраженных бросков из 20), обладателем приза не стал, так как не провел необходимых 25 матчей. 

Отметим, что Сергей Бобровский («Флорида») мог стать первым российским обладателем трофея. 

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37 комментариев
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Хеллибак заслужил. Кроме того, он единственный из кандидатов на Везину (думаю, ни у кого сомнений нет, что ему и дадут), у кого ОБ выше 92%. Один из худших вратарских сезонов за последнее время, у претендентов из топ-10 весьма слабые показатели. Разве что ещё оживший Бобровский порадовал.
+36
-4
+32
Всего одна шайба отделила Бобровского от Дженнингза.
Три года назад Варламову-Сорокину четырех не хватило.
+20
0
+20
Ответ t0ni12
Всего одна шайба отделила Бобровского от Дженнингза. Три года назад Варламову-Сорокину четырех не хватило.
Ну если в Флорида не начала в марте сливать всем подряд, то мог и забрать призешник!
+17
-2
+15
Ответ Jose Shark
Хеллибак заслужил. Кроме того, он единственный из кандидатов на Везину (думаю, ни у кого сомнений нет, что ему и дадут), у кого ОБ выше 92%. Один из худших вратарских сезонов за последнее время, у претендентов из топ-10 весьма слабые показатели. Разве что ещё оживший Бобровский порадовал.
Я считаю, что Хэлли оплот стабильности в рамке, когда всех топов начинает лихорадить по ходу, он главный претендент на все вратарские трофеи. Единственный, кто мог составить конкуренцию ему в этом сезоне получил травму - это Демко.
+14
-2
+12
Эх, немного не хватило Бобу(
+6
-1
+5
Ответ Jose Shark
Хеллибак заслужил. Кроме того, он единственный из кандидатов на Везину (думаю, ни у кого сомнений нет, что ему и дадут), у кого ОБ выше 92%. Один из худших вратарских сезонов за последнее время, у претендентов из топ-10 весьма слабые показатели. Разве что ещё оживший Бобровский порадовал.
У Боба сухарей больше. Считаю что если коэффициент Киперов меньше 93% то нужно брать в расчёт сухие матчи.
+10
-5
+5
Ответ Диандерталец
Я считаю, что Хэлли оплот стабильности в рамке, когда всех топов начинает лихорадить по ходу, он главный претендент на все вратарские трофеи. Единственный, кто мог составить конкуренцию ему в этом сезоне получил травму - это Демко.
Среди всех современников, он действительно самый стабильный и, на мой взгляд, лучший вратарь поколения. Как бы ни были хороши временами те же Бобровский и Василевский, у них случаются и провалы, и длительные спады. А Коннор имеет стабильно высокие показатели на протяжении всей карьеры, вне зависимости от итоговых результатов Виннипега.
+4
-1
+3
Ответ дендробиум
Стабильный - да. Лучший - точно нет. Стабильный не означает что лучший. И если его опережают Флёри, Шестёркин и швед, то какой же он лучший?
По вашему, стабильный на дистанции не может быть лучшим? Я же ясно написал, что в совокупности, если брать все его сезоны в лиге. Флери всё же немного из другого поколения, его корректнее сравнивать с теми, кто уже сошел с дистанции по причине недостаточного спортивного долголетия - с тем же Прайсом, например. К тому же, основные показатели у него ниже, хоть, в его оправдание, и матчей сыграно гораздо больше. Помимо этого, не забывайте, что это лишь моё субъективное мнение, у вас могут быть свои любимчики. Шестеркин - отличный кандидат для будущего, но пока он провёл всего 3 сезона как основной, в то время как Хеллибак - 8.
+4
-1
+3
Ответ дендробиум
У Боба сухарей больше. Считаю что если коэффициент Киперов меньше 93% то нужно брать в расчёт сухие матчи.
Хорошо, что ваше мнение не имеет ничего общего с реальностью.
+5
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+3
Уже можно поздравить Коннора с трофейным дублем, абсолютно лучший вратарь этого сезона да и не только вообще. Джетс бы ещё ярких и стабильно набирающих очки форвардов и были бы точно контейнером многие годы.
+4
-1
+3
Ответ t0ni12
Всего одна шайба отделила Бобровского от Дженнингза. Три года назад Варламову-Сорокину четырех не хватило.
Прикол в том что без учета эмптинетов (как вратари могут на это влиять?) Бобровский и Столарц пропустили 186 шайб, а Хеллибак с Броссуа 187
+1
0
+1
Ответ Jose Shark
Не должно оно поощряться отдельным призом, этот показатель слабо соотносится с реальным уровнем вратаря. КН и ОБ - важнейшие показатели уровня голкипера, практически прямо взаимосвязаны (не может вратарь, имеющий хороший КН, иметь откровенно плохой ОБ, и наоборот). Яркий пример этого сезона - Коннор Ингрэм из Аризоны. В числе лидеров по сухим матчам, лучше чем у Шестеркина или Хеллибака. И что, он лучше них или сравним по уровню? Конечно нет, другие-то показатели у него ниже среднего, просто один аномальный сезон с одним отдельном взятым аномальным показателем. Это как если бы вы предложили в номинации на Харт Трофи или Тед Линдсей Эворд приоритетным сделать показатель количества матчей с набранными очками. В отрыве от прочих данных, этот показатель не скажет ни о чём, в данном случае стабильность - далеко не всегда признак мастерства. То же самое и с "сухарями". То же самое, и с количеством Кубков Стэнли. Почему вы этого не можете понять, мне неведомо.
А в чём КН - более объективный показатель, чем сухарь? Не секрет если у тебя защита хорошая, то и кэфф у тебя хороший. А если в защите ветер, то у тебя сплошные минусы. ОБ и КН напрямую зависят от защиты. А сухарь в хоккее очень трудно добыть, поскольку должна быть концентрация все 3 периода без права на ошибку.
Учитывая защиту Аризоны Эти сухари - большая заслуга Ингрэма. Лучше них - пока нет. Сравним с ними, а Аризона сравнима с Джетс по составу? Или всё-таки признаем Ингрэма талантливым кипером?
А почему нет? Я не думаю что наберётся много игроков стреляющих очередями. Только лучшие из лучших.
"
"в данном случае стабильность - далеко не всегда признак мастерства.". То есть вы признаёте что были неправы , утверждая что стабильный - значит лучший?
А что я должен понимать? Вы сами себе противоречите. То у вас стабильность - признак лучшести. То стабильность - не всегда признак мастерства. Может честно признаетесь что безответно влюблены в Хеллу это проще чем нести разнонаправленный бред.
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Ответ ЗлойМайор
а , ну раз вы так считаете, то ок))) а почему не если меньше 93%?
Потому что это стата середняка. Или по-твоему скоро можно будет назначать лучшего со статой 90%?
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Ответ Jose Shark
Про защитников я спорить не буду, это давно пора сделать. Но из одного приза лучшему вратарю сделать несколько - это бред. Впрочем, поживём, увидим, если это в какой-нибудь вселенной и произойдет, я перед вами извинюсь.
В чём бред? Сухой матч - это большая заслуга вратаря. И это достижение должно поощряться. Бред - называть сухие матчи бредом.
+1
0
+1
Ответ Jose Shark
После этого сообщения, вижу, что диалог с вами продолжать бессмысленно - мы говорим на разных языках, у вас своя реальность. Кто же у нас брал несколько Везин за последние 10-15 лет? Бобровский взял 2, и на этом всё. Судя по вашим критериям, Кюмпер круче Хеллибака, ведь он брал КС.
Это называется - слив.
+1
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Ответ дендробиум
Может, но не в случае с Хеллом. Если бы он был лучшим у него уже 6 Везин было. Но такого же нет, верно? Флёри из поколения бравшего Стэнли. То есть он по статусу круче.
После этого сообщения, вижу, что диалог с вами продолжать бессмысленно - мы говорим на разных языках, у вас своя реальность. Кто же у нас брал несколько Везин за последние 10-15 лет? Бобровский взял 2, и на этом всё. Судя по вашим критериям, Кюмпер круче Хеллибака, ведь он брал КС.
+2
-1
+1
Ответ дендробиум
А в чём КН - более объективный показатель, чем сухарь? Не секрет если у тебя защита хорошая, то и кэфф у тебя хороший. А если в защите ветер, то у тебя сплошные минусы. ОБ и КН напрямую зависят от защиты. А сухарь в хоккее очень трудно добыть, поскольку должна быть концентрация все 3 периода без права на ошибку. Учитывая защиту Аризоны Эти сухари - большая заслуга Ингрэма. Лучше них - пока нет. Сравним с ними, а Аризона сравнима с Джетс по составу? Или всё-таки признаем Ингрэма талантливым кипером? А почему нет? Я не думаю что наберётся много игроков стреляющих очередями. Только лучшие из лучших. " "в данном случае стабильность - далеко не всегда признак мастерства.". То есть вы признаёте что были неправы , утверждая что стабильный - значит лучший? А что я должен понимать? Вы сами себе противоречите. То у вас стабильность - признак лучшести. То стабильность - не всегда признак мастерства. Может честно признаетесь что безответно влюблены в Хеллу это проще чем нести разнонаправленный бред.
В последнее десятилетие появилось много продвинутой статистики. Например, кол-во ожидаемых голов, разница между ожидаемыми и реально пропущенными голами и т.д. Совокупность этой статистики даёт более целостную картину уровня вратаря (да и любого другого игрока). Все основные показатели взаимосвязаны с продвинутыми - какие-то напрямую, какие-то косвенно. Связаны ли они хоть как-то с сухими матчами? Вообще никак. Если уж вы не принимаете во внимание чужое мнение, даже если речь идёт не о рандомном пользователе со спортса, а об экспертах в хоккее, так может хоть цифры заставят вас перестать переоценивать показатель сухих матчей? Цифры не врут, математическая модель основных и продвинутых показателей не имеет никакой связи с сухарями. Безусловно, не нужно их обесценивать, но и служить они могут только как дополнительный показатель, а не отдельный независимый.
Вы просто тролль, который говорит, что ОБ ниже 93% - средний показатель, зато Ингрэм с 90% у вас - талантливый вратарь, а Кюмпер с Кубком Стэнли - статусный парень.
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А у вашего кандидата стата выше?:)
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Ответ дендробиум
А в чём КН - более объективный показатель, чем сухарь? Не секрет если у тебя защита хорошая, то и кэфф у тебя хороший. А если в защите ветер, то у тебя сплошные минусы. ОБ и КН напрямую зависят от защиты. А сухарь в хоккее очень трудно добыть, поскольку должна быть концентрация все 3 периода без права на ошибку. Учитывая защиту Аризоны Эти сухари - большая заслуга Ингрэма. Лучше них - пока нет. Сравним с ними, а Аризона сравнима с Джетс по составу? Или всё-таки признаем Ингрэма талантливым кипером? А почему нет? Я не думаю что наберётся много игроков стреляющих очередями. Только лучшие из лучших. " "в данном случае стабильность - далеко не всегда признак мастерства.". То есть вы признаёте что были неправы , утверждая что стабильный - значит лучший? А что я должен понимать? Вы сами себе противоречите. То у вас стабильность - признак лучшести. То стабильность - не всегда признак мастерства. Может честно признаетесь что безответно влюблены в Хеллу это проще чем нести разнонаправленный бред.
Это у вас разнонаправленный бред про отдельный приз за сухие матчи, про статус вратаря, определяемый по Кубкам Стэнли, про исключительную важность сухих матчей как основных показателей, про КБ в 93%, ниже которого - "средние" вратари. Выдумали себе некое мерило, и пытаетесь оспорить принятые экспертами истины. И когда уже нечем крыть, придираетесь к словам, якобы я себе противоречу, хотя явно указано, что лишь "в данном случае", и я объясняю почему. Потому что в отрыве от основных вратарских показателей (КН и ОБ) такие обособленные вещи, как кол-во побед (привет Георгиев), кол-во сухарей (привет Ингрэм) не дадут целостной картины об реальном уровне вратаря. Глупо отрицать, что роль защиты тоже важна, всё же даже вратарь - командный игрок, и любой индивидуальный приз в хоккее всё равно имеет под собой почву из командной игры. И кто знает, может, тот же Ингрэм и выдал бы отличные показатели в другом клубе, да только мы отталкиваемся от того, что имеем. А имеем один-единственный полноценный сезон в качестве основного, один выдающийся показатель, и кучу посредственных. Это не делает его хорошим вратарём, многие сверкали в одном-двух сезонах, этого недостаточно, ведь если говорить об уровне - он определяется стабильностью основных показателей, а не сухарей, не Кубков Стэнли, и не в одном отдельном взятом сезоне или отрезке. Кому-то в этом плане ещё и случайности помогут - сильные партнёры по команде, оборонительная модель игры и т.д., но их личные достижения от этого хуже не станут. Поэтому ни Ингрэм, ни Линдгрен даже близко не отличные киперы. По крайней мере, пока.
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Ответ дендробиум
В чём бред? Сухой матч - это большая заслуга вратаря. И это достижение должно поощряться. Бред - называть сухие матчи бредом.
Не должно оно поощряться отдельным призом, этот показатель слабо соотносится с реальным уровнем вратаря. КН и ОБ - важнейшие показатели уровня голкипера, практически прямо взаимосвязаны (не может вратарь, имеющий хороший КН, иметь откровенно плохой ОБ, и наоборот). Яркий пример этого сезона - Коннор Ингрэм из Аризоны. В числе лидеров по сухим матчам, лучше чем у Шестеркина или Хеллибака. И что, он лучше них или сравним по уровню? Конечно нет, другие-то показатели у него ниже среднего, просто один аномальный сезон с одним отдельном взятым аномальным показателем. Это как если бы вы предложили в номинации на Харт Трофи или Тед Линдсей Эворд приоритетным сделать показатель количества матчей с набранными очками. В отрыве от прочих данных, этот показатель не скажет ни о чём, в данном случае стабильность - далеко не всегда признак мастерства. То же самое и с "сухарями". То же самое, и с количеством Кубков Стэнли. Почему вы этого не можете понять, мне неведомо.
0
0
0
Ответ Jose Shark
После этого сообщения, вижу, что диалог с вами продолжать бессмысленно - мы говорим на разных языках, у вас своя реальность. Кто же у нас брал несколько Везин за последние 10-15 лет? Бобровский взял 2, и на этом всё. Судя по вашим критериям, Кюмпер круче Хеллибака, ведь он брал КС.
Когда у Кемпера было такое количество сухарей?
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Ответ дендробиум
У Боба сухарей больше. Считаю что если коэффициент Киперов меньше 93% то нужно брать в расчёт сухие матчи.
а , ну раз вы так считаете, то ок))) а почему не если меньше 93%?
0
0
0
Ответ Jose Shark
По вашему, стабильный на дистанции не может быть лучшим? Я же ясно написал, что в совокупности, если брать все его сезоны в лиге. Флери всё же немного из другого поколения, его корректнее сравнивать с теми, кто уже сошел с дистанции по причине недостаточного спортивного долголетия - с тем же Прайсом, например. К тому же, основные показатели у него ниже, хоть, в его оправдание, и матчей сыграно гораздо больше. Помимо этого, не забывайте, что это лишь моё субъективное мнение, у вас могут быть свои любимчики. Шестеркин - отличный кандидат для будущего, но пока он провёл всего 3 сезона как основной, в то время как Хеллибак - 8.
Может, но не в случае с Хеллом. Если бы он был лучшим у него уже 6 Везин было. Но такого же нет, верно? Флёри из поколения бравшего Стэнли. То есть он по статусу круче.
+1
-1
0
Ответ дендробиум
Это - не мои критерии. Это то, что лежит на поверхности. И дело здесь не в экипировке. В прошлом же сезоне швед выдал ураганный концерт. И он не виноват что Хелла слишком часто дырявили.
То есть вы вообще не видите никакой связи в ухудшении показателей вратарей и введении мер для повышения зрелищности?
Никогда количество сухарей не станет важнее ОБ и КН, на мой взгляд, это очевидно, странно что вы так упрямитесь.
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Ответ Jose Shark
Реальностью будут не ваши критерии, а возможное ухудшение показателей вратарей на постоянной основе. Только вот вы судите однобоко, дело не только в самих вратарях, но и в правилах и ограничениях, которые лига вводит в последние годы для повышения зрелищности. Уменьшение размеров экипировки вратарей - лишь один из таких примеров.
Это - не мои критерии. Это то, что лежит на поверхности. И дело здесь не в экипировке. В прошлом же сезоне швед выдал ураганный концерт. И он не виноват что Хелла слишком часто дырявили.
+1
-1
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Эх жаль.
+2
-2
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Ответ дендробиум
Скоро эти критерии и будут реальностью. Ну странно назначать лучшего вратаря за 92%. Это статистика середняков.
Реальностью будут не ваши критерии, а возможное ухудшение показателей вратарей на постоянной основе. Только вот вы судите однобоко, дело не только в самих вратарях, но и в правилах и ограничениях, которые лига вводит в последние годы для повышения зрелищности. Уменьшение размеров экипировки вратарей - лишь один из таких примеров.
+2
-2
0
Заслуженно, на протяжении всей карьеры надежный вратарь.
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Василевский лучше Хеллибака, но в этом сезоне амер заслужил свои награды.
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Интересно, а если убрать голы в пустые ворота кто меньше пропустил?)
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