Хеллибак сделал 5-й шатаут в сезоне, отразив 30 бросков в игре с «Колорадо». «Виннипег» пропустил 194 гола в сезоне – меньше всех в НХЛ

Теги рейтинги Флорида Колорадо Сергей Бобровский НХЛ Виннипег Лоран Броссуа Энтони Столарц Коннор Хеллибак Хоккей

Коннор Хеллибак сделал 5-й шатаут в сезоне, отразив 30 бросков «Колорадо».

Вратарь «Виннипега» был признан второй звездой матча против «Эвеланш» (7:0) в регулярном чемпионате НХЛ

В 59 матчах в этом сезоне 30-летний американец одержал 36 побед (делит 2-е место в лиге с Сергеем Бобровским из «Флориды») при 92,2% сэйвов и коэффициенте надежности 2,38. 

«Виннипег» пропустил 194 шайбы в 80 играх в текущем сезоне – лучший показатель в НХЛ на сегодня. На втором месте идет «Флорида» (198 в 81). 

У «Джетс» на приз Уильяма Дженнингса для вратарей самой мало пропускающей команды претендует только Хеллибак, так как его сменщик Лоран Броссуа (22 игры, 3 шатаута) уже не успеет провести минимальные 25 матчей (в данном случае считаются именно выходы на лед, а не попадания в заявку). 

У «Пантерс» – Бобровский (58 игр, 6 шатаутов) и Энтони Столарц (26 игр, 2 шатаута). 

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий