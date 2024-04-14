Хеллибак сделал 5-й шатаут в сезоне, отразив 30 бросков в игре с «Колорадо». «Виннипег» пропустил 194 гола в сезоне – меньше всех в НХЛ
Коннор Хеллибак сделал 5-й шатаут в сезоне, отразив 30 бросков «Колорадо».
Вратарь «Виннипега» был признан второй звездой матча против «Эвеланш» (7:0) в регулярном чемпионате НХЛ.
В 59 матчах в этом сезоне 30-летний американец одержал 36 побед (делит 2-е место в лиге с Сергеем Бобровским из «Флориды») при 92,2% сэйвов и коэффициенте надежности 2,38.
«Виннипег» пропустил 194 шайбы в 80 играх в текущем сезоне – лучший показатель в НХЛ на сегодня. На втором месте идет «Флорида» (198 в 81).
У «Джетс» на приз Уильяма Дженнингса для вратарей самой мало пропускающей команды претендует только Хеллибак, так как его сменщик Лоран Броссуа (22 игры, 3 шатаута) уже не успеет провести минимальные 25 матчей (в данном случае считаются именно выходы на лед, а не попадания в заявку).
У «Пантерс» – Бобровский (58 игр, 6 шатаутов) и Энтони Столарц (26 игр, 2 шатаута).