Райан Уитни: «Кучеров – это совершенная машина. Я не знаю, кто выиграет приз MVP. Невероятный сезон»
Райан Уитни положительно охарактеризовал Никиту Кучерова.
«Тампа» обыграла «Торонто» (6:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ. В этой игре Никита Кучеров забил гол и отметился результативной передачей.
Российский нападающий набрал 144 (44+100) очков в нынешнем сезоне. Форвард стал первым крайним нападающим, набравшим 100 результативных передач в регулярном сезоне НХЛ.
«Кучеров присоединился к Орру, Лемье, Гретцки и Макдэвиду, став пятым игроком в истории, сделавшим 100 голевых передач в сезоне. Этот парень – совершенная машина.
Этот сезон первый, когда я приму участие в голосовании на победителей номинаций в сезоне НХЛ, и я не знаю, кто выиграет приз MVP.
Невероятный сезон», – написал бывший хоккеист клубов НХЛ Райан Уитни.
Кучеров выбил 100 передач за одну регулярку! Так делали только великие