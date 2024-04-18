Райан Уитни: «Кучеров – это совершенная машина. Я не знаю, кто выиграет приз MVP. Невероятный сезон»

Теги Тампа-Бэй Райан Уитни НХЛ Никита Кучеров Хоккей

Райан Уитни положительно охарактеризовал Никиту Кучерова.

«Тампа» обыграла «Торонто» (6:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ. В этой игре Никита Кучеров забил гол и отметился результативной передачей.

Российский нападающий набрал 144 (44+100) очков в нынешнем сезоне. Форвард стал первым крайним нападающим, набравшим 100 результативных передач в регулярном сезоне НХЛ.

«Кучеров присоединился к Орру, Лемье, Гретцки и Макдэвиду, став пятым игроком в истории, сделавшим 100 голевых передач в сезоне. Этот парень – совершенная машина.

Этот сезон первый, когда я приму участие в голосовании на победителей номинаций в сезоне НХЛ, и я не знаю, кто выиграет приз MVP.

Невероятный сезон», – написал бывший хоккеист клубов НХЛ Райан Уитни.

Кучеров выбил 100 передач за одну регулярку! Так делали только великие

5 комментариев
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MVP Этот парень - совершенная машина))
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Кучеров не машина, он -волшебник. Вот Маки как раз машины...
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Ну по влиянию на игру своей команды, Ник однозначно MVP! Ждём и верим в нашего!!!
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Спасибо Никите за его чудесную игру!:)
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Первый край в истории НХЛ, кто сделал 100 передач, у кого-то ещё есть сомнения кто МВП!
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