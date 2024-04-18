Исхаков о дебюте в НХЛ: «С каждым периодом чувствовал себя все лучше. Не скажу, что игра здесь намного быстрее, чем в АХЛ, но уровень выше»

Руслан Исхаков рассказал о первом матче в НХЛ за «Айлендерс».

Форвард дебютировал в матче регулярного чемпионата с «Питтсбургом» (5:4).

23-летний россиянин ассистировал при шайбе защитника Самуэля Болдука.

«Чувствовал себя довольно хорошо. Я бы сказал, что с каждым периодом мне становилось все лучше и комфортнее.

Мастерство игроков в НХЛ гораздо выше. Не скажу, что игра здесь намного быстрее, [чем в АХЛ], но уровень хоккеистов выше», – сказал нападающий «Айлендерс» Руслан Исхаков.

Он провел 69 матчей в регулярном чемпионате АХЛ и набрал 50 (18+32) очков при показателе полезности «-18».