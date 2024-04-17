«Айлендерс» вызвали Исхакова из АХЛ. Форвард может дебютировать в НХЛ в матче с «Питтсбургом»

Руслан Исхаков может дебютировать в НХЛ в ближайший игровой день.

«Айлендерс» вызвали 23-летнего нападающего из своего фарм-клуба « », выступающего в АХЛ.

Журналист Эндрю Гросс предполагает, что россиянин проведет первую игру в этим вечером – клуб из Нью-Йорка сыграет с « ». Матч « » – «Питтсубрг» начнется в 02:00 по московскому времени.

В сезоне-2023/24 Исхаков провел 69 матчей в рамках и набрал 50 (18+32) очков при показателе полезности «-18».