«Айлендерс» вызвали Исхакова из АХЛ. Форвард может дебютировать в НХЛ в матче с «Питтсбургом»
Руслан Исхаков может дебютировать в НХЛ в ближайший игровой день.
«Айлендерс» вызвали 23-летнего нападающего из своего фарм-клуба «Бриджпорт», выступающего в АХЛ.
Журналист Эндрю Гросс предполагает, что россиянин проведет первую игру в НХЛ этим вечером – клуб из Нью-Йорка сыграет с «Питтсбургом». Матч «Айлендерс» – «Питтсубрг» начнется в 02:00 по московскому времени.
В сезоне-2023/24 Исхаков провел 69 матчей в рамках АХЛ и набрал 50 (18+32) очков при показателе полезности «-18».