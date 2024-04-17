«Айлендерс» вызвали Исхакова из АХЛ. Форвард может дебютировать в НХЛ в матче с «Питтсбургом»

Теги Питтсбург Айлендерс НХЛ АХЛ Бриджпорт Руслан Исхаков Хоккей

Руслан Исхаков может дебютировать в НХЛ в ближайший игровой день.

«Айлендерс» вызвали 23-летнего нападающего из своего фарм-клуба «Бриджпорт», выступающего в АХЛ.

Журналист Эндрю Гросс предполагает, что россиянин проведет первую игру в НХЛ этим вечером – клуб из Нью-Йорка сыграет с «Питтсбургом». Матч «Айлендерс» – «Питтсубрг» начнется в 02:00 по московскому времени. 

В сезоне-2023/24 Исхаков провел 69 матчей в рамках АХЛ и набрал 50 (18+32) очков при показателе полезности «-18». 

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8 комментариев
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Наконец-то. посмотрим сколько дадут сыграть, что покажет
+15
0
+15
Игра ради игры. Почему бы и не вызвать резерв.
+14
0
+14
В третьем звене должен сыграть, с Ли и Пажо
+6
0
+6
В ЦСКА попросили проверить
+5
-2
+3
сохраняли к плову секретное оружие)
+2
0
+2
Ответ amurseff03
Вызвали что бы не уехал в ЦСКА. Скажут вот дали шанс, в следующим обязательно подними, ты подпиши на 2 года. После опять АХЛ. Ни себе ни другим. Вот так стандартно в Нхл губят молодёжь, которая находится между нхл и АХЛ.
По такой логике, зачем он Айлам если не собираются из АХЛ поднимать? Конечно его не хотят отпускать, на Исхакова возлогают надежды. Вызвали конечно для того, чтоб показать, что про него не забыли и дорога в основу для Руслана открыта. Но все в руках самого Исхакова. Будет играть плохо - не вызовут конечно
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