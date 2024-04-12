Курьянов за 5 легионеров: «Конкуренция для КХЛ лучше, поднимется общий уровень. «Авангард» хочет потратить вакансии на нападение, но не факт, что заполним все позиции»

Антон Курьянов поделился мнением о лимите на легионеров в КХЛ.

Ранее ФХР заявила, что рассмотрит возможность возвращения лимита в пять легионеров на сезон-2024/25.

– Ваше мнение по этому вопросу?

– За пять легионеров. Считаем, что живая конкуренция для лиги лучше. Так поднимется и общий уровень.

Мы, возможно, и не будем заполнять все пять легионерских позиций, у нас растут свои молодые хорошие игроки.

А легионеры, если и будут приезжать к нам, то только качественные, разносторонние мастера.

– На данный момент в разрешены три иностранные вакансии. Как вы ими распорядитесь?

– у нас остается – это 100%. Оставшиеся вакансии мы хотим потратить на нападение, где нам не хватает глубины и мощи.

Что я вижу – мы проиграли точку по сезону и в плей-офф. Нам нужны праворукие игроки, особенно центрфорварды. Когда играешь только левыми, то ты как с одной рукой – опций мало.

Да, нацеливаемся мы на иностранных нападающих. Но не торопимся, ведь контракты истекают 30 апреля. По многим игрокам сейчас ведется работа.

Если мы сделаем задуманное по защитникам, то будем ориентироваться по третьему форварду. Если с защитниками возникнет проблема, то будем думать.

– А если разрешат пять легионеров, как изменится ваша стратегия?

– Принципиально никак. Будем смотреть рынок. Нам нужны качественные легионеры, а не их количество.

Не факт, что мы заполним все вакансии. Работа ведется и на внутреннем рынке, от чего будут зависеть наши дальнейшие планы, – сказал генеральный менеджер « » .