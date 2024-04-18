Князев о лимите: «3 легионера – оптимальный вариант. Это дополнительные места для русских ребят. Качество иностранцев в КХЛ падает»

Кирилл Князев поделился мнением о лимите на легионеров в КХЛ.

Правление ФХР приняло решение вернуться к лимиту в пять легионеров для российских клубов в КХЛ на сезон-2024/25.

«Я считаю, в нынешних условиях три легионера было бы оптимальным вариантом.

В связи с разными ситуациями, в том числе и политическими, не все качественные иностранцы готовы приезжать в Россию играть. Мы видим, что европейцев практически нет. Американцы и канадцы ждут до последнего предложений, контрактов в НХЛ.

В сложившейся ситуации качество легионеров в КХЛ падает. Нет смысла делать лимит в пять иностранцев. Это дополнительные места для наших русских ребят, у которых есть возможность себя проявить.

Я не против пяти легионеров, я за качество! Сложно найти качественных иностранных хоккеистов, которые были бы сильнее российских игроков. В этом вся суть, а не три, пять, семь легионеров.

Поэтому я за трех иностранцев, но пусть они будут качественными. Зачем брать посредственных и потом расторгать контракты?» – сказал хоккейный агент, экс-нападающий клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Кирилл Князев.