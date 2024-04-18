Князев о лимите: «3 легионера – оптимальный вариант. Это дополнительные места для русских ребят. Качество иностранцев в КХЛ падает»

Теги ФХР КХЛ Кирилл Князев лимит на легионеров Политика Хоккей

Кирилл Князев поделился мнением о лимите на легионеров в КХЛ.

Правление ФХР приняло решение вернуться к лимиту в пять легионеров для российских клубов в КХЛ на сезон-2024/25.

«Я считаю, в нынешних условиях три легионера было бы оптимальным вариантом.

В связи с разными ситуациями, в том числе и политическими, не все качественные иностранцы готовы приезжать в Россию играть. Мы видим, что европейцев практически нет. Американцы и канадцы ждут до последнего предложений, контрактов в НХЛ.

В сложившейся ситуации качество легионеров в КХЛ падает. Нет смысла делать лимит в пять иностранцев. Это дополнительные места для наших русских ребят, у которых есть возможность себя проявить.

Я не против пяти легионеров, я за качество! Сложно найти качественных иностранных хоккеистов, которые были бы сильнее российских игроков. В этом вся суть, а не три, пять, семь легионеров.

Поэтому я за трех иностранцев, но пусть они будут качественными. Зачем брать посредственных и потом расторгать контракты?» – сказал хоккейный агент, экс-нападающий клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Кирилл Князев.

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4 комментария
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ну понятно, что из-за ограниченного рынка качество иностранцев страдает, но ведь это не значит, что клубы приглашают иностранцев которые хуже наших, но если берут легионеров, значит наших игроков нет на эти позиции, правильно!?, почему все эти деятели всегда считают что тут играют иностранцы которые хуже наших и нашим из-за них нехватает места, иными словами они считают, что мы должны платить за билеты, платить за трансляции что бы взглянуть как в КХЛ учатся играть наши молодые игроки, что бы потом, лучшее из них свалили в ска и в НХЛ, а мы бы дальше смотрели "тренировки" новых молодых, отлично, просто мечта болельщика.
"Трудно найти качественных легионеров которые сильнее наших игроков"- на примере нашей Сибири рассмотрите, трудно найти наших игроков которые сильнее Бэка Андреоффа и Мерфи, ландо двое не первый год в лиге, но возьмем Андреоффа, он по сути четвёртый легионер у нас, вот где Сибири найти нашего игрока лучше чем он, где!!??🤷
такое ощущение, что эти люди оторваны от реальности, как депутаты
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Ну, так надо начать с с генменеджеров спрашивать когда они слабых игроков подписывают.
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Типа качество росс хоккеистов растет неимоверными темпами!)))
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А что качество русских игроков высокое прям?)
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