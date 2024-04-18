Князев о лимите: «3 легионера – оптимальный вариант. Это дополнительные места для русских ребят. Качество иностранцев в КХЛ падает»
Кирилл Князев поделился мнением о лимите на легионеров в КХЛ.
Правление ФХР приняло решение вернуться к лимиту в пять легионеров для российских клубов в КХЛ на сезон-2024/25.
«Я считаю, в нынешних условиях три легионера было бы оптимальным вариантом.
В связи с разными ситуациями, в том числе и политическими, не все качественные иностранцы готовы приезжать в Россию играть. Мы видим, что европейцев практически нет. Американцы и канадцы ждут до последнего предложений, контрактов в НХЛ.
В сложившейся ситуации качество легионеров в КХЛ падает. Нет смысла делать лимит в пять иностранцев. Это дополнительные места для наших русских ребят, у которых есть возможность себя проявить.
Я не против пяти легионеров, я за качество! Сложно найти качественных иностранных хоккеистов, которые были бы сильнее российских игроков. В этом вся суть, а не три, пять, семь легионеров.
Поэтому я за трех иностранцев, но пусть они будут качественными. Зачем брать посредственных и потом расторгать контракты?» – сказал хоккейный агент, экс-нападающий клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Кирилл Князев.
"Трудно найти качественных легионеров которые сильнее наших игроков"- на примере нашей Сибири рассмотрите, трудно найти наших игроков которые сильнее Бэка Андреоффа и Мерфи, ландо двое не первый год в лиге, но возьмем Андреоффа, он по сути четвёртый легионер у нас, вот где Сибири найти нашего игрока лучше чем он, где!!??🤷
такое ощущение, что эти люди оторваны от реальности, как депутаты