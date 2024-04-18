Гендиректор «Торпедо»: «В следующем сезоне результаты будут улучшены, надеюсь. Работа будет вестись в этом направлении»

Гендиректор «Торпедо» подвел итоги сезона-2023/24.

В первом раунде плей-офф команда уступила СКА в серии со счетом 1-4.

«Первая команда у нас заняла седьмое место в чемпионате, вышла в плей-офф, но не прошла первый раунд. В команде в этом сезоне было заиграно шесть молодых ребят, которые ранее вообще не имели опыта выступления на элитном уровне. Потихоньку набираются опыта.

Надеюсь, в следующем сезоне результаты будут улучшены. Работа будет вестись в этом направлении. Будем надеяться, что следующий сезон будет намного интереснее.

Еще вчерашние игроки «Чайки» в этом сезоне неплохо проявили себя на уровне КХЛ. Это не осталось незамеченным за океаном. Будем надеяться, что на драфте они не останутся незамеченными и будут выбраны в самых высоких кругах. Это говорит о том, что работа тренерского штаба и менеджмента ведется в правильном направлении.

У нас свой вектор, от которого мы не отходим. Возможно, в следующем году появятся новые имена, которые будут радовать нас и вас своей игрой», – сказал генеральный директор «Торпедо» Александр Харламов.