«Торпедо» продлит контракт с Атанасовым: «Как минимум два года он будет в нашей системе»

Теги Торпедо КХЛ Чемпионат.com Максим Гафуров Василий Атанасов Хоккей

Василий Атанасов подпишет с «Торпедо» контракт до конца сезона-2025/26.

«Много было переживаний по Васе Атанасову – останется он в команде или нет.

Но, во-первых, у Василия был год контракта, а во-вторых, мы договорились с ним о пролонгации контракта. Как минимум два года он будет в системе «Торпедо», – сообщает генеральный менеджер клуба Максим Гафуров.

21-летний форвард провел два года в составе нижегородской команды.

На счету игрока 40 (19+21) очков в 46 матчах прошедшего регулярного чемпионата. В плей-офф Атанасов забросил 3 шайбы в 5 матчах.

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6 комментариев
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Удачи Василию. Тут ему дают много игрового времени, что очень здорово для игрока его возраста.
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Торпедо для Васи на сегодняшний день идеальное решение! А там посмотрим!
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Мичкова обменять надо. У Ларионова он будет прогрессировать сильнее.
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Ответ Ротор-Волгоград
Мичкова обменять надо. У Ларионова он будет прогрессировать сильнее.
Он принадлежит Йозе Марино навечно.
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Вася наше всё.(из Торпедо только в НХЛ)
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ну отлично 🔥🤙
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