«Торпедо» продлит контракт с Атанасовым: «Как минимум два года он будет в нашей системе»

Василий Атанасов подпишет с «Торпедо» контракт до конца сезона-2025/26.

«Много было переживаний по Васе Атанасову – останется он в команде или нет.

Но, во-первых, у Василия был год контракта, а во-вторых, мы договорились с ним о пролонгации контракта. Как минимум два года он будет в системе «Торпедо», – сообщает генеральный менеджер клуба Максим Гафуров.

21-летний форвард провел два года в составе нижегородской команды.

На счету игрока 40 (19+21) очков в 46 матчах прошедшего регулярного чемпионата. В плей-офф Атанасов забросил 3 шайбы в 5 матчах.