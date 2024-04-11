Атанасов о подаренных ему ананасах: «В октябре их было около 20, сбился со счета на Дальнем Востоке. Несколько еще лежат в морозилке»

Василий Атанасов рассказал о количестве подаренных ему в этом сезоне ананасов.

21-летний форвард «Торпедо» имеет прозвище «Ананас». Он исполнял буллит в шапке в форме ананаса на Матче звезд.

По ходу сезона болельщики разных клубов начали дарить игроку ананасы.

– Ты ананасы доел или они у тебя где-то хранятся?

– Еще есть несколько в морозилке.

– Сколько за сезон тебе подарили ананасов?

– Я сбился [со счета] еще на Дальнем Востоке.

– На какой цифре сбился?

– Там уже порядка 20 было, это в октябре, – сказал нападающий «Торпедо» Василий Атанасов.

На счету игрока 40 (19+21) очков в 46 матчах прошедшего регулярного чемпионата. В плей-офф Атанасов забросил 3 шайбы в 5 матчах.