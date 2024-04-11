Атанасов про Ларионова: «Я отдал диагональ с неудобной руки – перехват, гол. Понимаю, что мне капец. Игорь Николаевич говорит: «Хорошая задумка, я любил такие передачи. Молодец, тренируй»

Теги Торпедо Игорь Ларионов КХЛ Василий Атанасов Хоккей

Василий Атанасов ответил на вопрос о подходе Игоря Ларионова к хоккею.

– Что вас удивляет в подходе Игоря Ларионова к хоккею?

– У меня вот был, наверное, переломный момент, когда я понял, что ничего страшного не будет, если я ошибусь.

Это когда мы на предсезонке упражнение какое-то делали, я начал отдавать диагональ через полполя с неудобной руки, ее перехватили…

Ну и на наши ворота атака, гол, я еду на скамейку расстроенный. Подъезжает Игорь Николаевич и я понимаю, что накосячил, сейчас мне капец будет.

А он мне так спокойно говорит: «Вась, хорошая задумка, я очень любил такие передачи. Молодец, в следующий раз пройдет, тренируй», – сказал нападающий «Торпедо» Василий Атанасов.

1 комментарий
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А ведь в следующий раз пройдет, если тренировать
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