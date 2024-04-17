Стэмкос о Кучерове: «Он улучшает игру каждого, с кем выходит на лед. Благодаря ему «Тампа» попала в плей-офф»

Стивен Стэмкос высказался об игре Никиты Кучерова в этом сезоне НХЛ.

Российский форвард набрал 142 (43+99) очка за 80 матчей регулярного чемпионата и лидирует в списке лучших бомбардиров сезона.

В последней игре регулярки «Тампа-Бэй» примет «Торонто».

«Он из тех, кто просто выкладывается на полную, и вы видите результаты.

Это особенный год. Вы смотрите на статистику, но Кучеров улучшает игру каждого, с кем бы он ни был на льду. В нынешнем сезоне он хорош в этом как никогда. Именно благодаря ему мы попали в плей-офф.

Так что это просто потрясающий, особенный год», – сказал капитан «Тампы» Стивен Стэмкос.