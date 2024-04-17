Стэмкос о Кучерове: «Он улучшает игру каждого, с кем выходит на лед. Благодаря ему «Тампа» попала в плей-офф»

Теги Тампа-Бэй Кубок Стэнли НХЛ Стивен Стэмкос Никита Кучеров Хоккей

Стивен Стэмкос высказался об игре Никиты Кучерова в этом сезоне НХЛ.

Российский форвард набрал 142 (43+99) очка за 80 матчей регулярного чемпионата и лидирует в списке лучших бомбардиров сезона.

В последней игре регулярки «Тампа-Бэй» примет «Торонто».

«Он из тех, кто просто выкладывается на полную, и вы видите результаты.

Это особенный год. Вы смотрите на статистику, но Кучеров улучшает игру каждого, с кем бы он ни был на льду. В нынешнем сезоне он хорош в этом как никогда. Именно благодаря ему мы попали в плей-офф.

Так что это просто потрясающий, особенный год», – сказал капитан «Тампы» Стивен Стэмкос.

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9 комментариев
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Очевидно что без Куча Тампа боролась бы за пики.
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Ну здесь вообще без вариантов, Никита-мозг Тампы!
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Прекрасно, Стивен!
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Стамеска, только последние пару месяцев играет на своем уровне. Так прохлаждался как и вся Тампа (кроме Куча)
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Ответ Александр Филиппов
интересно тогда как бы они провели сезон без Куча. хотя такой сезон уже был. по-моему никто не набрал очка за матч. Поинт точно набрал меньше чем очко/матч.
У Стэмкоса - 81 очко в 79 играх.
У Пойнта - 90 очков в 71 игре.
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Ответ Pink Floyd1276
Да нет Стивен, «Тампа» попала в плей-офф благодаря Вардану.
BS
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