Василий Каменев о комментаторах матчей СКА: «Нужно скромнее себя вести. Почему «Спартак», «Ак Барс» и ЦСКА не трогают? Причиной, как и в случае с «Зенитом», может быть зависть»
Василий Каменев обвинил комментаторов матчей СКА в необъективности.
Ветераны клуба из Санкт-Петербурга провели пресс-конференцию, на которой подвели итоги сезона для СКА.
«Хотелось бы не допускать ошибок, касающихся неправильных оценок команды. Ей сейчас нужна наша поддержка. Были комментарии в трансляциях, которые я считаю необъективными. Комментатор не должен себя так вести. Я не видел, но когда мне пересказали суть о том, как человек рассказывает о хоккее… Нужно скромнее себя вести.
Почему условные «Спартак», «Ак Барс» и ЦСКА остаются нетронутыми? Причиной может быть банальная зависть, как и в случае с «Зенитом». Но к футбольному клубу вопросов меньше из-за постоянных трофеев», – сказал бывший форвард СКА, бронзовый призер чемпионата СССР Василий Каменев.
СКА недоволен пресс-службой КХЛ и предвзятостью комментаторов КХЛ ТВ. Клуб отправил письмо Морозову и Тимченко по просьбе ветеранов хоккея («Чемпионат»)
Не читал, но осуждаю
Ветеран СКА - это диагноз.
"А чего ему думать? Завидовать будет. А как же? Он кто? Инженеришка рядовой. Ну что у него за жизнь? Утром на работу, вечером с работы, дома жена, дети сопливые. Ну, в театрик сходит, ну в санаторий съездит в Ялту. Тоска смертная! А ты? Ты - вор! Джентльмен удачи! Украл, выпил - в тюрьму. Украл, выпил - в тюрьму. Романтика!"
Но Ротенбергу не позавидуешь,
с такими ветеранами никаких врагов не надо.
Они сами всё сделают, своими языками.
причём совершенно искренне не понимая, что они несут)
"Я все видела! Я все видела! А что случилось?"...
Не стыдно, ветеран?