Василий Каменев о комментаторах матчей СКА: «Нужно скромнее себя вести. Почему «Спартак», «Ак Барс» и ЦСКА не трогают? Причиной, как и в случае с «Зенитом», может быть зависть»

Василий Каменев обвинил комментаторов матчей СКА в необъективности.

Ветераны клуба из Санкт-Петербурга провели пресс-конференцию, на которой подвели итоги сезона для СКА.

«Хотелось бы не допускать ошибок, касающихся неправильных оценок команды. Ей сейчас нужна наша поддержка. Были комментарии в трансляциях, которые я считаю необъективными. Комментатор не должен себя так вести. Я не видел, но когда мне пересказали суть о том, как человек рассказывает о хоккее… Нужно скромнее себя вести.

Почему условные « », « » и остаются нетронутыми? Причиной может быть банальная зависть, как и в случае с « ». Но к футбольному клубу вопросов меньше из-за постоянных трофеев», – сказал бывший форвард СКА, бронзовый призер чемпионата СССР Василий Каменев.

СКА недоволен пресс-службой КХЛ и предвзятостью комментаторов КХЛ ТВ. Клуб отправил письмо Морозову и Тимченко по просьбе ветеранов хоккея («Чемпионат»)