Василий Каменев о комментаторах матчей СКА: «Нужно скромнее себя вести. Почему «Спартак», «Ак Барс» и ЦСКА не трогают? Причиной, как и в случае с «Зенитом», может быть зависть»

Теги Зенит Ак Барс ЦСКА СКА Спартак премьер-лига Россия телевидение КХЛ Хоккей

Василий Каменев обвинил комментаторов матчей СКА в необъективности.

Ветераны клуба из Санкт-Петербурга провели пресс-конференцию, на которой подвели итоги сезона для СКА. 

«Хотелось бы не допускать ошибок, касающихся неправильных оценок команды. Ей сейчас нужна наша поддержка. Были комментарии в трансляциях, которые я считаю необъективными. Комментатор не должен себя так вести. Я не видел, но когда мне пересказали суть о том, как человек рассказывает о хоккее… Нужно скромнее себя вести.

Почему условные «Спартак», «Ак Барс» и ЦСКА остаются нетронутыми? Причиной может быть банальная зависть, как и в случае с «Зенитом». Но к футбольному клубу вопросов меньше из-за постоянных трофеев», – сказал бывший форвард СКА, бронзовый призер чемпионата СССР Василий Каменев.

СКА недоволен пресс-службой КХЛ и предвзятостью комментаторов КХЛ ТВ. Клуб отправил письмо Морозову и Тимченко по просьбе ветеранов хоккея («Чемпионат»)

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50 комментариев
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Что эта новость делает на ветке «Футбол»
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0
+52
"Я не видел, но когда мне пересказали суть"

Не читал, но осуждаю
+49
-1
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Конечно же зависть. Все хотят стать игрушкой в руках сумасшедшего отпрыска друга кое-кого 😅
+47
-5
+42
Ротенберг вот причина этого недовольства.Человек высокомерный,позер,решил,Что он пуп земли и все умеет как тренер,а на деле....
+35
-2
+33
За этот сезон стало ясно одно:
Ветеран СКА - это диагноз.
+30
-2
+28
Ответ Адектватный человек
А чему завидовать?
Вылету в первом раунде при гигантских ресурсах, понтах и бесконтрольной скупке всего подряд.
+21
-1
+20
Ответ yd4q8hjfgc
Что эта новость делает на ветке «Футбол»
Тег Зенита поставили.
+21
-2
+19
Я не слышал Карузо, мне Вася напел
+15
0
+15
Ответ Nick Crosier
Комментарий удален модератором
нет. их начали хейтить раньше. когда они стали денежным мешком и пылесосом лиги. ротя просто вишенка на торте.
+20
-5
+15
А чему завидовать?
+15
-2
+13
Вспомнилась цитата из х/ф:
"А чего ему думать? Завидовать будет. А как же? Он кто? Инженеришка рядовой. Ну что у него за жизнь? Утром на работу, вечером с работы, дома жена, дети сопливые. Ну, в театрик сходит, ну в санаторий съездит в Ялту. Тоска смертная! А ты? Ты - вор! Джентльмен удачи! Украл, выпил - в тюрьму. Украл, выпил - в тюрьму. Романтика!"
+14
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Он так ничего и не понимает.
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Так как облизывают СКА комментаторы в играх с другими командами, не облизывают никого.
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Брел какой-то несет, пес старый!
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Кто это?
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не думал, что ко мне такое напишу 😅,
Но Ротенбергу не позавидуешь,
с такими ветеранами никаких врагов не надо.
Они сами всё сделают, своими языками.
причём совершенно искренне не понимая, что они несут)
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+6
Очередной бред старого мерина. Забыл сказать что Рома двигатель российского хоккея в ковычках.
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«я не видел, но когда мне пересказали..» - и вот не стыдно под старую жопу так подставляться? сразу бы сказал, что партия сказала вой поднять, вы и подняли🤦🏻‍♂️
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Я испытываю к СКА только чувство жалости, потому что Йозе не скоро их покинет.
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Не будет у СКА трофеев пять лет пока у руля будет Рома-инопланетянин.
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Что за дичь он несет 😨
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+2
Да вы свою команду так поддержали что всех на мех подняли😭
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Ответ цэсемьэр
«я не видел, но когда мне пересказали..» - и вот не стыдно под старую жопу так подставляться? сразу бы сказал, что партия сказала вой поднять, вы и подняли🤦🏻‍♂️
Не слышал, но не одобряю🤣🤣🤣🤣🤣
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+2
Почему-почему, по качану. В этих командах ветеранов в качестве плакальщиц после неудачных сезонов не используют.
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Все просто обзавидовались . Особенно завидовали в бытность игроком самого Каменева. Так завидовали , когда за всю советскую историю пропустили больше всех шайб.
+3
-1
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Как болельщик СКА хочу предложить уже заткнуться «ветеранам» и Иже с ними плакальщиками,обвиняющих всех вокруг(комментаторов,судей,соперников и т.д.) в неудачном выступлении команды!А самую большую проблему -Йозе,замечать не хотят!Надоели вы уже ,уберите самозванца с поста главного и всё наладится-и судьи будут хорошими,и комментаторы и все вокруг! И может быть команда нормально заиграет.А то набирают всех сильнейших из разных клубов,а сделать с ними ничего не могут.Обезьяну,наверное,легче научить Феррари управлять🙉
+1
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Вот вы и поддерживайте свой СКА, а людям оставьте право болеть и поддерживать те команды, которые они сами выбрали, без вашего участия.
+2
-1
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"Я не видел, но когда мне пересказали суть о том, как человек рассказывает о хоккее… Нужно скромнее себя вести."

"Я все видела! Я все видела! А что случилось?"...

Не стыдно, ветеран?
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Я что-то не помню, где в каком матче комментаторы как-то не скромно выражались в сторону ска, о чем они говорят то, кто-нибудь может разъяснить, что это ща понос!?
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не понятно
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