Джесси Блэкер: «Автомобилист» верит в Галкина – он отличный вратарь. Мы знаем, что «Металлург» готов предъявить в седьмом матче»

Джесси Блэкер прокомментировал игру Владимира Галкина.

«Автомобилист» победил «Металлург» (5:3, 3-3) в шестом матче полуфинала Кубка Гагарина.

– Как команда поддержала Галкина, который вышел в старте лишь во второй раз?

– Мы верим в Галкса. Мы знаем, что он отличный вратарь, дает нам шанс победить.

У нас нет никаких сомнений в том, что он прекрасно проделает свою работу, и команда верит в него.

– За счет чего выиграть седьмую игру?

– Нам надо сфокусироваться на своей игре, думать в первую очередь о себе.

Мы знаем, что «Металлург» готов предъявить в матче, и мы должны быть готовы к этому, сыграть в нашу игру, – сказал защитник «Автомобилиста» Джесси Блэкер.