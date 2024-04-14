Волк о 7-й игре с «Металлургом»: «Автомобилист» хочет взять реванш за поражение год назад. Цель – выйти в финал и побороться за Кубок Гагарина

Теги Металлург Мг Автомобилист КХЛ Кубок Гагарина Кертис Волк Владимир Галкин Хоккей

Кертис Волк высказался о предстоящей седьмой игре полуфинала Кубка Гагарина.

Вчера «Автомобилист» одержал победу над «Металлургом» со счетом 5:3 и сравнял счет в серии – 3-3. Седьмая игра состоится 15 апреля в Магнитогорске.

В прошлом сезоне команда из Екатеринбурга проиграла «Металлургу» седьмой матч первого раунда Кубка Гагарина (3:4 ОТ, 3-4).

– Очень хороший матч для нашей команды. Мы вышли с правильным настроем и показали настоящую командную игру. Надо провести так и следующий матч. Отмечу еще невероятную поддержку болельщиков, они дали нам нужную энергию.

– Перед матчем поддержали вашего вратаря Владимира Галкина?

– Да. Галкин – отличный вратарь, он подтверждал это на протяжении всего сезона. Он подошел к матчу хорошо готовым и уверенно провел его, что нам и нужно было.

– Насколько вам тяжело продолжать играть после попадания шайбы в лицо в первом матче серии?

– Сейчас тяжело всем, это плей-офф, и многие хоккеисты играют с травмами.

Наша цель – выйти в финал и побороться за Кубок Гагарина, и в каждом матче я стараюсь делать все, что могу.

– В прошлом плей-офф «Автомобилист» проиграл «Металлургу» в седьмом матче.

– Эта игра в нашей памяти, и мы хотим взять реванш за это поражение. Это будет хороший матч двух сильных соперников, и мы должны быть к нему готовы, – сказал форвард «Автомобилиста» Кертис Волк

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