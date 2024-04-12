Канарейкин о рекорде Гретцки: «Овечкин его побьет, конечно. Такое достижение продержится долгое время. Главное, чтобы здоровье не подвело»

Теги Вашингтон Федор Канарейкин Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ рекорды Хоккей

Федор Канарейкин высказался о шансах Александра Овечкина побить рекорд Гретцки.

Капитан «Вашингтона» идет на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (852 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894 гола).

«Стремление побить рекорд Гретцки – это дополнительная мотивация для Овечкина.

За спиной у Александра великолепная карьера, и она продолжается. Но рекорд Гретцки – цель, к которой он идет. Такое достижение продержится долгое время, а путь к нему заряжает Овечкина энергией.

Александр, конечно, побьет этот рекорд. Главное, чтобы здоровье не подвело», – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.

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