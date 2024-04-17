Коробкин о попадании клюшкой в лицо в матче с «Автомобилистом»: «Отдал три зуба на победу в серии. Увернуться я никак не мог, капа не спасла»

Теги Металлург Мг Локомотив Автомобилист травмы КХЛ Кубок Гагарина Егор Коробкин Хоккей

Егор Коробкин высказался в преддверии старта финала Кубка Гагарина.

«Металлург» обыграл «Автомобилист» (4-3) в полуфинальной серии плей-офф. В финале команда сыграет с «Локомотивом».

«Плей-офф показал, что оборона у нас тоже на хорошем уровне, да и «Локомотив» тоже хорошо играет в атаке. Не думаю, что у нас такие уж разные системы.

Это финал, все на кону. Встречаются крутые команды, мы подарим классный финал. Очень хотим выиграть и сделаем все возможное для этого.

Попадание клюшкой в лицо в шестом матче с «Автомобилистом»? Сразу сказал пацанам в раздевалке, что отдал три зуба на победу в серии. Уже начал восстанавливать. Работаю со стоматологами, придумываем план, как и что делать.

Увернуться я никак не мог. Сперник меня особо не видел, да и я его не видел. Разворачиваюсь – клюшка летит в зубы. Капа не спасла. Выплюнул зубы с кровью. На следующий матч надел капу и поехал дальше играть», – сказал нападающий «Металлурга» Егор Коробкин.

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3 комментария
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Сурово! Но помгюогло!
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В судейской уже сказали, что за это и 5 минут дать могли
Но Коробкин не относится к актёрскому составу Авто, который с удовольствием изображал болевые потуги на льду
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