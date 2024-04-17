Разин о «Металлурге»: «У нас сформировался дружный коллектив, мы как одна семья. Ребята поддерживали друг друга, все ошибки нивелировались, и мы вышли в финал»

Теги Металлург Мг Локомотив КХЛ Кубок Гагарина Андрей Разин Илья Набоков Александр Смолин Дмитрий Силантьев Хоккей

Андрей Разин высказался о выходе «Металлурга» в финал Кубка Гагарина.

Клуб обыграл «Автомобилист» (4-3) в полуфинальной серии. В финале команда сыграет с «Локомотивом».

«У нас сформировался дружный коллектив. Можно сказать, что мы как одна семья. Ребята поддерживали друг друга, переживали. Все ошибки нивелировались, и мы вышли в финал.

Силантьев? Парень получил доверие, воспользовался им. Дмитрий работает, старается, выполняет все, что надо. За счет своего желания он и добился этого прогресса.

Замена Набокова на Смолина в шестой игре полуфинала? Когда тебя меняют или сажают на лавку, это неприятно для любого игрока. Бывают разные ситуации. Принимая то решение, я держал в голове седьмую игру. Саша Смолин неплохо выходит на замены. Получилось так, как получилось.

В серии с «Локомотивом» надо сыграть дисциплинированно. Прежде всего, надо не уступить в дисциплине», – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.

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