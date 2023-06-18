Владелец «Вашингтона»: «У нас есть игрок поколения, который хотел оставаться здесь всю карьеру. Джинни Басс сказала: «Это похоже на мою ситуацию с Коби»

Тед Леонсис обсудил с Джинни Басс тему великих спортсменов.

Владелец «Вашингтона» рассказал, как говорил с владелицей «Лос-Анджелес Лейкерс» о спортсменах, игравших за один клуб на протяжении всей карьеры.

«Я говорил об этом с Джини Басс, потому что у «Вашингтона» есть великий игрок, игрок поколения, который хотел бы оставаться здесь на протяжении всей своей карьеры.

Показав лояльность этому игроку, мы смогли задрафтовать и развить других отличных спортсменов, которые также хотели бы остаться здесь.

Так что мы закончили разговор темой этой культуры и идентичности.

И Джини сказала: «Это похоже на мою ситуацию с Коби. Такими были наши отношения с Коби Брайантом, он просто всю свою карьеру играл за одну команду», – сказал владелец «Кэпиталс» Тед Леонсис.