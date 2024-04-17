Гернат получит по 65 млн рублей в год от «Локомотива» по 2-летнему контракту (Артур Хайруллин)

Мартин Гернат заработает 65 млн рублей за каждый из двух сезонов в «Локомотиве».

Ранее стало известно, что 31-летний словацкий защитник договорился с ярославским клубом о продлении контракта на два года на улучшенных условиях.

По данным журналиста Артура Хайруллина, зарплата Герната составит 65 млн рублей за сезон.

В текущем сезоне зарплата игрока в «Локомотиве» – 60 млн рублей.

Гернат провел в регулярном чемпионате 64 игры и набрал 26 (8+18) очков при показателе полезности «+12».

В плей-офф на его счету 16 матчей и 9 (5+4) баллов за результативность при показателе полезности «+7».