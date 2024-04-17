Гернат получит по 65 млн рублей в год от «Локомотива» по 2-летнему контракту (Артур Хайруллин)

Теги Локомотив КХЛ Кубок Гагарина Мартин Гернат деньги Хоккей

Мартин Гернат заработает 65 млн рублей за каждый из двух сезонов в «Локомотиве».

Ранее стало известно, что 31-летний словацкий защитник договорился с ярославским клубом о продлении контракта на два года на улучшенных условиях.

По данным журналиста Артура Хайруллина, зарплата Герната составит 65 млн рублей за сезон.

В текущем сезоне зарплата игрока в «Локомотиве» – 60 млн рублей.

Гернат провел в регулярном чемпионате 64 игры и набрал 26 (8+18) очков при показателе полезности «+12».

В плей-офф на его счету 16 матчей и 9 (5+4) баллов за результативность при показателе полезности «+7».

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12 комментариев
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Хорошее продление. По крайней мере сегодня это смотрится так
+4
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+4
Если он продолжит так играть, то очень хороший шаг. Иметь топ легионера с лимитом в 5
+2
0
+2
Сильный легионер
+1
0
+1
Ответ Айнур Арысланов
не факт что хорошее продление,если лимит сделают,то думаю больше игроков можно будет вытащить из АХЛ,а они не будут хуже и дешевле скорее всего будут.
они могут не заиграть, могут не поехать. тут уже готовый игрок, встроенный в систему. единственное что команда может провалить след 2 сезона. это единственный потенциальный минус продления.
+1
0
+1
Ответ Gijavlad
Магнитка тоже в перестройке и где она? а в СКА именно что Ромка. не хоккеем, так судьями, а игроков хороших там ой как много
Каждый при своём останется
+1
0
+1
Ответ Андрей Валерьевич
Каждый при своём останется
ну на это и был расчёт) спорить то я точно не собирался
+1
0
+1
Ответ Gijavlad
Если он продолжит так играть, то очень хороший шаг. Иметь топ легионера с лимитом в 5
не факт что хорошее продление,если лимит сделают,то думаю больше игроков можно будет вытащить из АХЛ,а они не будут хуже и дешевле скорее всего будут.
0
0
0
Ответ Gijavlad
они могут не заиграть, могут не поехать. тут уже готовый игрок, встроенный в систему. единственное что команда может провалить след 2 сезона. это единственный потенциальный минус продления.
Почему она может провалить?Есть какие то предпосылки?
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Ответ Андрей Валерьевич
Почему она может провалить?Есть какие то предпосылки?
Потому что возвращаются ЦСКА, СКА с 5 легионерами. Потому что возможно текущий финал это пик формы. а после пика идет спад. Не понятки с судейским корпусом. Всего этого возможно не будет и я расписал "может провалить" больше к переподписанию нашего словака.
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Ответ Gijavlad
Потому что возвращаются ЦСКА, СКА с 5 легионерами. Потому что возможно текущий финал это пик формы. а после пика идет спад. Не понятки с судейским корпусом. Всего этого возможно не будет и я расписал "может провалить" больше к переподписанию нашего словака.
ЦСКА в перестройке,в СКА Роман Борисыч).
0
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0
Ответ Андрей Валерьевич
ЦСКА в перестройке,в СКА Роман Борисыч).
Магнитка тоже в перестройке и где она? а в СКА именно что Ромка. не хоккеем, так судьями, а игроков хороших там ой как много
0
0
0
Ответ Gijavlad
они могут не заиграть, могут не поехать. тут уже готовый игрок, встроенный в систему. единственное что команда может провалить след 2 сезона. это единственный потенциальный минус продления.
согласен, сейчас самое главное игра в финале,как бы кураж от нового контракта не испортил игру Герната.
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