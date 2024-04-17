Гернат и «Локомотив» согласовали новый 2-летний контракт на улучшенных условиях
Мартин Гернат продолжит выступать за «Локомотив».
31-летний словацкий защитник договорился с ярославским клубом о продлении контракта на два года на улучшенных условиях, информирует обозреватель «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.
Сообщалось, что в текущем сезоне зарплата Герната в «Локомотиве» составляет 60 млн рублей. Статистика защитника – здесь.
на мой взгляд его больше напоминает Елесин, особенно в играх за Сборную, где ему дают больше свободы в атаке