Гернат и «Локомотив» согласовали новый 2-летний контракт на улучшенных условиях

Мартин Гернат продолжит выступать за « ».

31-летний словацкий защитник договорился с ярославским клубом о продлении контракта на два года на улучшенных условиях, информирует обозреватель «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.

Сообщалось, что в текущем сезоне зарплата Герната в «Локомотиве» составляет 60 млн рублей. Статистика защитника – здесь.