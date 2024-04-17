Гернат и «Локомотив» согласовали новый 2-летний контракт на улучшенных условиях

Теги Локомотив КХЛ Мартин Гернат Хоккей

Мартин Гернат продолжит выступать за «Локомотив».

31-летний словацкий защитник договорился с ярославским клубом о продлении контракта на два года на улучшенных условиях, информирует обозреватель «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.

Сообщалось, что в текущем сезоне зарплата Герната в «Локомотиве» составляет 60 млн рублей. Статистика защитника – здесь.

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5 комментариев
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Отличная новость!!! Гернат прекрасно вписался в игру Локомотива!
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Хороший легионер
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В атаке он просто Топ,напоминает Карела Рахунека
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Ответ Андрей Валерьевич
В атаке он просто Топ,напоминает Карела Рахунека
Рахунек был хорош во всем.
на мой взгляд его больше напоминает Елесин, особенно в играх за Сборную, где ему дают больше свободы в атаке
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