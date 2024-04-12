Далин о 13 сезонах «Баффало» без плей-офф: «Отстой. У нас молодая команда, но это больше не должно быть оправданием»
Расмус Далин высказался об очередном непопадании «Баффало» в плей-офф.
«Сейбрз» не сыграют в Кубке Стэнли 13-й сезон подряд, обновив антирекорд НХЛ. Последний раз команда играла в плей-офф в 2011 году.
«У нас молодая команда, но это больше не должно быть оправданием.
Это отстой. Мы должны стать лучше и сделать так, чтобы это не повторилось. Предстоит проделать определенную работу, и команда полностью готова к этому.
Мы хотим сделать в «Баффало» что-то особенное», – сказал Расмус Далин.
На счету 23-летнего защитника 58 (20+38) очков в 79 матчах этого сезона.
«Баффало» занимает 13-е место в Восточной конференции, набрав 81 очко за 80 игр.