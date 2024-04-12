Далин о 13 сезонах «Баффало» без плей-офф: «Отстой. У нас молодая команда, но это больше не должно быть оправданием»

Теги Баффало Кубок Стэнли НХЛ Расмус Далин Хоккей

Расмус Далин высказался об очередном непопадании «Баффало» в плей-офф.

«Сейбрз» не сыграют в Кубке Стэнли 13-й сезон подряд, обновив антирекорд НХЛ. Последний раз команда играла в плей-офф в 2011 году.

«У нас молодая команда, но это больше не должно быть оправданием.

Это отстой. Мы должны стать лучше и сделать так, чтобы это не повторилось. Предстоит проделать определенную работу, и команда полностью готова к этому.

Мы хотим сделать в «Баффало» что-то особенное», – сказал Расмус Далин.

На счету 23-летнего защитника 58 (20+38) очков в 79 матчах этого сезона.

«Баффало» занимает 13-е место в Восточной конференции, набрав 81 очко за 80 игр.

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2 комментария
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На Востоке конкуренция просто невероятная. Думаю, в следующем сезоне Баффало будет попроще - Питтсбург и Вашингтон уже не будут бороться за плей-офф
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Ответ Владимир Самсонов
На Востоке конкуренция просто невероятная. Думаю, в следующем сезоне Баффало будет попроще - Питтсбург и Вашингтон уже не будут бороться за плей-офф
Зато Детройт, Филадельфия и Оттава должны быть сильнее и будут бороться, а так согласен, играй клинки на западе, точно несколько постсезонов зацепили бы
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