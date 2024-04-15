Президент КХЛ: «Хоккей выше футбола – хоккеисты чаще радовали Россию на международной арене. Но сравнивать некорректно – футбол сам по себе доступный вид спорта»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Алексей Морозов премьер-лига Россия КХЛ Хоккей

Президент КХЛ ответил на вопрос о популярности хоккея и футбола в России.

– Какой вид спорта у нас в стране все-таки популярнее? Хоккей или футбол? Существует ли какая-то внутренняя конкуренция?

– Для меня популярнее хоккей (смеется). Но вообще сравнивать некорректно.

Каковы критерии? По количеству болельщиков на стадионе? Не уверен. «Матч ТВ» больше показывает футбола, нежели хоккея? Тоже не показатель.

У нас, к слову, есть два своих канала: мы сотрудничаем с «Яндексом» – по подписке «Яндекс Плюс» хоккей можно смотреть на «Кинопоиске». Региональные телекомпании нас тоже показывают.

А вообще футбол сам по себе более доступный вид спорта, не такой затратный, как хоккей.

Если есть кроссовки и мяч, уже можно играть в футбол. С хоккеем все гораздо сложнее. Та же экипировка – очень дорогая.

Мы пытаемся популяризовать хоккей среди молодежи, детей.

А вообще для меня хоккей выше, чем футбол – хотя бы потому, что хоккеисты гораздо чаще радовали нашу страну и наших болельщиков успехами на международной арене, – сказал президент КХЛ Алексей Морозов.

38 комментариев
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Ответ Спартак сила
Комментарий скрыт
Мои соболезнования
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-5
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Художественные гимнастки и синхронные пловчихи ещё чаще радовали. Они ещё выше?
+46
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Кого ты больше любишь папу или маму
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-1
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"Каковы критерии? По количеству болельщиков на стадионе? Не уверен. «Матч ТВ» больше показывает футбола, нежели хоккея? Тоже не показатель"

Ну тут видимо какие аргументы не приведи, для Морозова всё не показатель будет
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Ответ Вячеслав Лобачев
Они радуют в саунах Подмосковья определённый круг лиц))
Некрасиво.
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Футбола в России нет уже очень давно
РПЛ это просто какая-то пародия
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Радовали болельщиков хоккеисты в основном во времена СССР. А теперь, болельщиков радуют своими достижениями Овечкин, Кучеров, Панарин и т.д.
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Ответ zfsvpr5qvj
И уж точно организовать работу команды из 11 человек,наааамного тяжелее чем 5 человек! А в общем и целом заколебали они мериться пипиками)
Так это у хокков какие-то комплексы, из сферы футбола подобного не слышу вообще, потому что все и так знают, что он популярнее
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Какое то смешное сравнивание от целого президента КХЛ.
От половинки президента было бы смешнее
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Ответ Bartez1986
Художественные гимнастки и синхронные пловчихи ещё чаще радовали. Они ещё выше?
Он же свое мнение по двум видам спорта сказал
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Ответ garry wide
Некрасиво.
Возможно и некрасиво, но я говорю то, что видел сам
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Ответ Bartez1986
Художественные гимнастки и синхронные пловчихи ещё чаще радовали. Они ещё выше?
Они радуют в саунах Подмосковья определённый круг лиц))
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Ответ Спартак сила
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Бедолага
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0
Ответ Подкат Мальдини
Мои соболезнования
И тебе не хворать
+6
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Регламент ужасен. Не должны зимой команды уходить в отпуск, и плей-офф заканчивать непозволительно рано!
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Марозов по делу сказал , хоккей культовый вид спорта . Сколько раз алимпийскими чемпионами становились , плюс чемпионами мира. Футбол по факту в стороне курит заслуги блошиные смотреть не чего.
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Интересно, в какой-то другой стране на такие бредовые темы есть рассуждения.
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Как минимум, этот сезон, в хоккее интереснее. Армейцы Москвы и Питера вылетают до полуфиналов. Екб проводит невероятно сильный плей-офф. Был шанс, что в финале встретятся два клуба не выигрывавшие КГ. Но теперь такой клуб один. В целом, хоккей интереснее футбола сейчас. Да последние годы даже.
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Ну по такой логике синхронистки ещё круче! Но только не помню что бы после их побед такое количество людей выходило на улицы как в 2008 году после Евро по футболу.
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Как за одно интервью переобуться несколько раз
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Заговок вообще не отражает суть. Спортс опять пиарится на теме футбол vs остальные виды спорта.
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Какое то смешное сравнивание от целого президента КХЛ.
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