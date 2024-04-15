Президент КХЛ: «Хоккей выше футбола – хоккеисты чаще радовали Россию на международной арене. Но сравнивать некорректно – футбол сам по себе доступный вид спорта»

Президент КХЛ ответил на вопрос о популярности хоккея и футбола в России.

– Какой вид спорта у нас в стране все-таки популярнее? Хоккей или футбол? Существует ли какая-то внутренняя конкуренция?

– Для меня популярнее хоккей (смеется). Но вообще сравнивать некорректно.

Каковы критерии? По количеству болельщиков на стадионе? Не уверен. «Матч ТВ» больше показывает футбола, нежели хоккея? Тоже не показатель.

У нас, к слову, есть два своих канала: мы сотрудничаем с «Яндексом» – по подписке «Яндекс Плюс» хоккей можно смотреть на «Кинопоиске». Региональные телекомпании нас тоже показывают.

А вообще футбол сам по себе более доступный вид спорта, не такой затратный, как хоккей.

Если есть кроссовки и мяч, уже можно играть в футбол. С хоккеем все гораздо сложнее. Та же экипировка – очень дорогая.

Мы пытаемся популяризовать хоккей среди молодежи, детей.

А вообще для меня хоккей выше, чем футбол – хотя бы потому, что хоккеисты гораздо чаще радовали нашу страну и наших болельщиков успехами на международной арене, – сказал президент КХЛ Алексей Морозов.