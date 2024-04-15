Кадри о Кузьменко: «Злость может мотивировать. Когда приходишь в новую команду и пытаешься доказать сомневающимся, чувствуешь себя моложе»

Теги Калгари Аризона НХЛ Назем Кадри Андрей Кузьменко Хоккей

Назем Кадри поделился мнением об игре Андрея Кузьменко.

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Калгари» обыграл «Аризону» со счетом 6:5.

Андрей Кузьменко заработал 2 (1+1) очка. 28-летний форвард набрал 16 (9+7) очков в последних 9 матчах.

По ходу сезона его обменяли в «Калгари» из «Ванкувера».

«Думаю, что чувствуешь себя моложе, когда приходишь в новую команду и пытаешься доказать сомневающимся. Злость может мотивировать некоторых игроков.

Я просто пытаюсь понять его. Кузьменко определенно любит пообщаться и придумать какую-нибудь комбинацию.

Если он продолжит делать те мелочи, которые привели его к голевым моментам, то и дальше будет добиваться успеха», – сказал форвард «Калгари» Назем Кадри.

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1 комментарий
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По ходу там химия между Кадри и Кузьменко!
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