Кадри пошутил насчет хет-трика Кузьменко: «Первый в карьере? Если да, то я не трогал шайбу при втором голе». Андрей сказал: «Не будет хет-трика – нет проблем»

Теги Калгари Анахайм НХЛ Назем Кадри Андрей Кузьменко Хоккей

Назем Кадри и Андрей Кузьменко высказались о хет-трике россиянина.

Форвард «Калгари» забросил 3 шайбы в матче с «Анахаймом» (6:3) в регулярном чемпионате НХЛ

При этом многим показалось, что автором второго гола, записанного на россиянина, был Назем Кадри

«Это его первый хет-трик в карьере? Если да (первый за «Калгари», второй в лиге – прим. Sports), то я не трогал шайбу. Я не знаю точно. Возможно, там я забил», – сказал Кадри со смехом. 

«Хет-трик так хет-трик. Не будет хет-трика – нет проблем. Самое главное – победа. С Кадри мне нравится играть, он мне помогает. Это очень важно, потому что у меня становится больше уверенности», – сказал Кузьменко после игры. 

4 комментария
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Ответ ovi1000
Калгари лучше подписать Кузьменко заранее, 7 на 7 думаю всех устроит.
Слишком жирно.
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Ответ ovi1000
Через год скорее всего будет на много дороже.
Ему 28 лет. Кто-то верит, что у него будет те же 0,5 очка за игру после 33 лет? Он сейчас в прайме не стабилен и ещё год контракта есть. Давать 29 летнему, нестабильному и зависимому от партнёров игроку 7х7 это убийство платёжки. Посмотрят на него в следующем году, если в дедлайн не обменяют на пик 3-го раунда, предложат более скромные деньги с меньшим сроком😉
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