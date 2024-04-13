Кадри пошутил насчет хет-трика Кузьменко: «Первый в карьере? Если да, то я не трогал шайбу при втором голе». Андрей сказал: «Не будет хет-трика – нет проблем»

Назем Кадри и Андрей Кузьменко высказались о хет-трике россиянина.

Форвард «Калгари» забросил 3 шайбы в матче с «Анахаймом» (6:3) в регулярном чемпионате .

При этом многим показалось, что автором второго гола, записанного на россиянина, был .

«Это его первый хет-трик в карьере? Если да (первый за «Калгари», второй в лиге – прим. Sports), то я не трогал шайбу. Я не знаю точно. Возможно, там я забил», – сказал Кадри со смехом.

«Хет-трик так хет-трик. Не будет хет-трика – нет проблем. Самое главное – победа. С Кадри мне нравится играть, он мне помогает. Это очень важно, потому что у меня становится больше уверенности», – сказал после игры.