Металлург Мг – Автомобилист где смотреть седьмой матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Кубок Гагарина 2024 15 апреля

В понедельник, 15 апреля, сыграют Металлург Мг и Автомобилист в седьмом матче 1/2 финала Кубка Гагарина 2024.

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Игра пройдет на стадионе «Арена-Металлург».

Встречу будут в прямом эфире показывать каналы KHL и KHL Prime.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Металлург Мг – Автомобилист

Начало матча запланировано на 17:00 по московскому времени.

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Прогноз на седьмой матч серии Металлург – Автомобилист

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