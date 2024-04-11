Металлург Мг – Автомобилист где смотреть седьмой матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Кубок Гагарина 2024 15 апреля
В понедельник, 15 апреля, сыграют Металлург Мг и Автомобилист в седьмом матче 1/2 финала Кубка Гагарина 2024.
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- Игра пройдет на стадионе «Арена-Металлург».
- Встречу будут в прямом эфире показывать каналы KHL и KHL Prime.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Металлург Мг – Автомобилист
- Начало матча запланировано на 17:00 по московскому времени.
Кубок Гагарина 2024: все новости
Прогноз на седьмой матч серии Металлург – Автомобилист
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- Дата проведения
- 15 апреля, 17.00, «Арена-Металлург»