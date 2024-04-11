Металлург Мг – Автомобилист: прогноз на седьмой матч 15 апреля 2024, КХЛ, плей-офф, полуфинал

Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (+1), ТМ 4,5

Счет в серии 3 – 3 (2 : 1, 2 : 4, 3 : 2 ОТ, 3 : 5, 5 : 2, 3 : 5)

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Все как и предполагалось с самого начала, — в этой серии будет седьмой матч. «Локомотиву» придется еще немного подождать своего соперника по финалу. Сценарий остается прежним. «Металлург» побеждает, затем «Автомобилист» сравнивает счет в серии. Седьмой матч команда Николая Заварухина точно заслужила. В некоторых параметрах она уступает своему сопернику, но в характере и желании, порой, точно превосходит. Конечно, после шестой игры в Екатеринбурге тренер «Магнитки» Андрей Разин мог сетовать на невезение, его команда играла активно, в каждом из периодов нанесла больше бросков, а в третьем так чуть ли не в шесть раз, но серия все равно возвращается в Магнитогорск. Тренерский штаб хозяев вновь удивил вратарской ротацией. На шестую игру в основе вышел Владимир Галкин. Его прошлый выход в четвертой игре завершился заменой спустя пять минут после стартового свистка после двух пропущенных шайб. Заварухин объяснил эту замену плановой, да и снаряд в одну и ту же воронку дважды не попадает.

На этот раз после пяти минут игры пропустил визави Галкина — Илья Набоков. Причем гол Никиты Трямкина вышел в какой-то степени курьезным. Защитник совершил вброс в зону, шайба отскочила от стекла на пятачок, и сам Никита подоспел к ней первым. Так был открыт счет. Гости тоже имели моменты, но страдала реализация. Счет до первого перерыва не изменился. Второй отрезок игры вновь начался с атак гостей. Отличный момент сравнять счет имел Даниил Вовченко, но шайба после его броска попала в штангу. Однако чуть ли не первый же момент хозяев у ворот Набокова привел ко второй заброшенной шайбе. Артем Каштанов подобрал бесхозную шайбу в зоне магнитогорцев и хладнокровно переиграл вратаря. Спустя минуту счет был уже 3 : 0 в пользу хозяев. На этот раз они выиграли вбрасывание в своей зоне и умчались в контратаку. Во всех трех эпизодах с пропущенными шайбами складывалось впечатление, что на какие-то мгновения игроки «Металлурга» впадали в ступор. Но этих мгновений было достаточно, чтобы счет рос в пользу «Автомобилиста». Вины Набокова не было, но Разин решил встряхнуть команду и выпустил Александра Смолина.

На какое-то время это дало эффект. Данила Юров все же смог сократить отставание в счете. Но веселье во втором периоде продолжилось. Не прошло и минуты, как Денис Баранцев забросил четвертую шайбу. Под занавес периода команды обменялись голами. Счет двадцатиминутки — 4 : 2 в пользу хозяев. Впереди был целый период, и произойти могло все что угодно. Тем более через минуту после его начала Роман Канцеров сократил отставание гостей в счете до двух шайб. Хоккеисты «Металлурга» весь период наседали на ворота Галкина, создавали опасные моменты, но все тщетно, либо был надежен голкипер, либо броски на себя принимали защитники. Что ж, следуя логике этой серии, следующая победа должна быть за «Магниткой», но седьмые матчи это вещь в себе, где дело может дойти даже до овертайма. Коэффициенты букмекеров на седьмой матч серии.

победа «Металлурга» — от 1,92 (Бетсити) до 1,95 (Лига Ставок, Pari, Olimpbet)

победа «Автомобилиста» — от 3,35 (Лига Ставок, Olimpbet) до 3,52 (BetBoom)

Где смотреть седьмой матч серии Металлург – Автомобилист

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