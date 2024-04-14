Отец Малкина: «Плей-офф КХЛ и регулярка НХЛ похожи. В Америке все на высшем уровне – стадионы, атмосфера и больше шума»

Теги Питтсбург Евгений Малкин НХЛ КХЛ Кубок Гагарина Владимир Малкин ТАСС Хоккей

Отец Евгения Малкина сравнил атмосферу на матчах КХЛ и НХЛ.

Родители российского форварда приехали в Питтсбург в конце марта и впервые за несколько лет посетили матчи сына в НХЛ.

«Там [в Америке] болельщиков больше, стадионов больше по вместимости. Все налажено на высшем уровне, там умеют все делать.

Я думаю, плей-офф КХЛ и регулярка НХЛ похожи. Все зависит от стадиона – там они большие, большая атмосфера и больше шума», – отметил отец нападающего «Питтсбурга» Владимир Малкин.

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4 комментария
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Ответ Pitts
И это о Питтсбурге, где болелы избалованы победами, поэтому одни из самых спокойных и незаводных.
Скажем так: прям какого-то сильного шума, постоянных зарядов в НХЛ на аренах нет. Иногда начинается что-то типа Let’s go Pens, Let’s go Kings и тд. Но это не больше минуты-двух, и потом — тишина. Там громче народ себя ведет в рекламных паузах порой. ;)

В КХЛ на Спартаке или Динамо могут куда жестче орать по ходу именно игровых отрезков. Ибо культура боления другая, а фанатская культура идет и вовсе от футбола, где это норма — “заряжать” весь матч.

Лично бывал и на НХЛ, и на КХЛ. Так что впечатления от первого лица.
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Ответ Rafael Sarkisian
Да, кстати. Тоже заметил, что ни зарядов нормальных, ни песен в НХЛ нет. Иногда складывается ощущение, что вообще матч в тишине проходит вообще) Все же ультрас культура в Европе и США(не знаю насчет нба, нфл, млб) отличается)
В Америке нет организованных фанатских групп. Там спорт — это в первую очередь шоу для всей семьи. Барбекю до игры, хот-доги, пиво во время, конкурсы, развлечения. Это не хорошо, не плохо, просто другой подход по сравнению с европейским (футбольным).
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Скажем так: прям какого-то сильного шума, постоянных зарядов в НХЛ на аренах нет. Иногда начинается что-то типа Let’s go Pens, Let’s go Kings и тд. Но это не больше минуты-двух, и потом — тишина. Там громче народ себя ведет в рекламных паузах порой. ;) В КХЛ на Спартаке или Динамо могут куда жестче орать по ходу именно игровых отрезков. Ибо культура боления другая, а фанатская культура идет и вовсе от футбола, где это норма — “заряжать” весь матч. Лично бывал и на НХЛ, и на КХЛ. Так что впечатления от первого лица.
Да, кстати. Тоже заметил, что ни зарядов нормальных, ни песен в НХЛ нет. Иногда складывается ощущение, что вообще матч в тишине проходит вообще) Все же ультрас культура в Европе и США(не знаю насчет нба, нфл, млб) отличается)
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