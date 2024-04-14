Отец Малкина: «Плей-офф КХЛ и регулярка НХЛ похожи. В Америке все на высшем уровне – стадионы, атмосфера и больше шума»
Отец Евгения Малкина сравнил атмосферу на матчах КХЛ и НХЛ.
Родители российского форварда приехали в Питтсбург в конце марта и впервые за несколько лет посетили матчи сына в НХЛ.
«Там [в Америке] болельщиков больше, стадионов больше по вместимости. Все налажено на высшем уровне, там умеют все делать.
Я думаю, плей-офф КХЛ и регулярка НХЛ похожи. Все зависит от стадиона – там они большие, большая атмосфера и больше шума», – отметил отец нападающего «Питтсбурга» Владимир Малкин.
В КХЛ на Спартаке или Динамо могут куда жестче орать по ходу именно игровых отрезков. Ибо культура боления другая, а фанатская культура идет и вовсе от футбола, где это норма — “заряжать” весь матч.
Лично бывал и на НХЛ, и на КХЛ. Так что впечатления от первого лица.