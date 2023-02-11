Отец Малкина о 1200 очках сына: «Он не остановится на достигнутом. Это нормальная цифра для него, но он хочет большего»

Отец Евгения Малкина высказался о достижении игроком отметки 1200 очков в НХЛ.

«Он много пропустил матчей и мог этой отметки достигнуть раньше, если бы был здоров. Все-таки возраст дает о себе знать. Думаю, он всегда будет стараться показывать свой уровень и станет в дальнейшем все делать так, как хотел.

Он не будет останавливаться на достигнутом. Для него это нормальная цифра, но он сам хочет большего. Думаю, он относится к этим моментам спокойно», – сказал Владимир Малкин.