Отец Малкина о 1200 очках сына: «Он не остановится на достигнутом. Это нормальная цифра для него, но он хочет большего»

Теги Питтсбург Евгений Малкин НХЛ Владимир Малкин ТАСС Хоккей

Отец Евгения Малкина высказался о достижении игроком отметки 1200 очков в НХЛ.

«Он много пропустил матчей и мог этой отметки достигнуть раньше, если бы был здоров. Все-таки возраст дает о себе знать. Думаю, он всегда будет стараться показывать свой уровень и станет в дальнейшем все делать так, как хотел.

Он не будет останавливаться на достигнутом. Для него это нормальная цифра, но он сам хочет большего. Думаю, он относится к этим моментам спокойно», – сказал Владимир Малкин.

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1 комментарий

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TR31HK
Спасибо Вам с женой за такого замечательного сына.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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